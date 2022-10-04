Geely та Volvo презентували потужний сімейний кросовер з витратою менше 1 л на 100 км (фото)

Кросовер Lynk&Co 09 EM-P побудований на базі Volvo XC90 та оснащений 519-сильною гібридною установкою. Автомобіль здатний проїхати до 150 км на електротязі.

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У Китаї презентували новий Lynk&Co 09 EM-P. Великий кросовер став новим флагманом у лінійці преміум-підрозділу концерну Geely. На батьківщині він коштує від 358 000 до 378 000 юанів ($50 300 – 53 100), а потім має розпочатися експорт моделі до Європи. Про це пише сайт Autohome.

[ + – ] Топова версія дізнається по 20-дюймових дисках Фото: autohome.com.cn

Новий Lynk&Co 09 — п'ятиметровий семимісний кросовер, створений спільно зі спеціалістами Volvo у 2021 році (шведський бренд належить Geely). Автомобіль збудовано на платформі Volvo XC90.

[ + – ] Гібридний кросовер витрачає лише 0,95 л/100 км. Фото: autohome.com.cn

EM-P — топова плаг-ін гібридна версія моделі. Вона оснащена 2,0-літровою бензиновою турбочетвіркою і трьома електродвигунами, які сумарно розвивають 519 к. с. та 844 Н∙м. Розгін до 100 км/год займає 5,9 с.

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Разом з тим, кросовер витрачає лише 0,95 л/100 км у комбінованому циклі. Крім того, батарея на 40,1 кВт∙год дозволяє проїхати 150 км в електричному режимі. Запасу палива вистачає ще 950 км.

[ + – ] В оздобленні салону використано шкіру Nappa. Фото: autohome.com.cn

Відрізнити гібрид Lynk&Co 09, що підзаряджається, від стандартної моделі можна по 20-дюймових дисках. Його салон оздоблений дорогою шкірою Nappa, а комплектація включає тризонний клімат-контроль, акустику Bose, електроприводи сидінь та п'ятих дверей, вентиляцію крісел, паркувальний автопілот та систему напівавтономного водіння.

Раніше Фокус повідомляв, що Haval представив недорогий гібридний кросовер із витратою 1,5 л/100 км.