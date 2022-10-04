Geely и Volvo презентовали мощный семейный кроссовер с расходом менее 1 л на 100 км (фото)

Кроссовер Lynk&Co 09 EM-P построен на базе Volvo XC90 и оснащен 519-сильной гибридной установкой. Автомобиль способен проехать до 150 км на электротяге.

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В Китае презентовали новый Lynk&Co 09 EM-P. Большой кроссовер стал новым флагманом в линейке премиум-подразделения концерна Geely. На родине он стоит от 358 000 до 378 000 юаней ($50 300 – 53 100), а позже должен начаться и экспорт модели в Европу. Об этом пишет сайт Autohome.

[ + – ] Топовая версия узнается по 20-дюймовым дискам Фото: autohome.com.cn

Новый Lynk&Co 09 – пятиметровый семиместный кроссовер, созданный совместно со специалистами Volvo в 2021 году (шведский бренд принадлежит Geely). Автомобиль построен на платформе Volvo XC90.

[ + – ] Гибридный кроссовер расходует всего 0,95 л/100 км Фото: autohome.com.cn

EM-P – топовая плаг-ин гибридная версия модели. Она оснащена 2,0-литровой бензиновой турбочетверкой и тремя электромоторами, котоыре суммарно развивают 519 л. с. и 844 Н∙м. Разгон до 100 км/ч занимает 5,9 с.

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Вместе с тем, кроссовер расходует всего 0,95 л/100 км в комбинированном цикле. Кроме того, батарея на 40,1 кВт∙ч позволяет проехать 150 км в электрическом режиме. Запаса топлива хватает еще на 950 км.

[ + – ] В отделке салона использована кожа Nappa Фото: autohome.com.cn

Отличить подзаряжаемый гибрид Lynk&Co 09 от стандартной модели можно по 20-дюймовым дискам. Его салон отделан дорогой кожей Nappa, а комплектация включает трехзонный климат-контроль, акустику Bose, электроприводы сидений и пятой двери, вентиляцию кресел, парковочный автопилот и систему полуавтономного вождения.

Ранее Фокус сообщал, что Haval представил недорогой гибридный кроссовер с расходом 1,5 л/100 км.