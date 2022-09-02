Самый дорогой электромобиль от Volvo раскупили за четыре года до премьеры

Электрический суперкар Polestar 6 стоит около 200 тысяч долларов. Кабриолет оснащен 884-сильной установкой и стартует до сотни за 3,2 с.

Спрос на новый Polestar 6 превзошел все ожидания. Электрический суперкар от Volvo раскупили всего за неделю при том, что премьера серийной модели состоится только в 2026 году и большинство ее характеристик пока неизвестны. Об этом сообщает пресс-служба шведского автопроизводителя.

[ + – ] Электромобиль получил два мотора общей мощностью 884 л. с. Фото: Volvo

Прототип электрокара под названием Polestar O2 презентовали в июне на Фестивале скорости в британском Гудвуде. Авто получило множество положительных отзывов и его решили запустить в производство.

[ + – ] Запас хода суперкара составляет около 500 км Фото: Volvo

В августе на ретро-шоу в Калифорнии показали несколько измененный предсерийный концепт-кар, названый Polestar 6. Было заявлено, что выпустят 500 таких кабриолет стоимостью около $200 000. Вскоре после этого на авто начали принимать заказы и за неделю распродали весь его тираж.

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Четырехместный кабриолет с рубленным дизайном построят на укороченной платформе флагманской модели Polestar 5. В его конструкции будет преобладать алюминий.

[ + – ] Volvo выпустит только 500 Polestar 6 Фото: Volvo

Электромобиль Polestar 6 получит полный привод и 800-вольтную двухмоторную силовую установку на 884 л. с. и 900 Н∙м. Он сможет разгоняться до 100 км/ч за 3,2 с, а его максимальную скорость ограничат на 250 км/ч. Точный запас хода не сообщают, но известно, что он превысит 500 км.

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