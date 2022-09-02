Найдорожчий електромобіль від Volvo розкупили за чотири роки до прем'єри

Електричний суперкар Polestar 6 коштує приблизно 200 тисяч доларів. Кабріолет оснащений 884-сильною установкою та стартує до сотні за 3,2 с.

Попит на новий Polestar 6 перевершив усі очікування. Електричний суперкар від Volvo розкупили всього за тиждень, при тому, що прем'єра серійної моделі відбудеться лише в 2026 році й більшість її характеристик поки невідомі. Про це повідомляє пресслужба шведського автовиробника.

[ + – ] Електромобіль отримав два двигуни загальною потужністю 884 к. с. Фото: Volvo

Прототип електрокара під назвою Polestar O2 презентували в червні на Фестивалі швидкості в британському Гудвуді. Авто отримало безліч позитивних відгуків і його вирішили запустити у виробництво.

[ + – ] Запас ходу суперкара складає приблизно 500 км Фото: Volvo

У серпні на ретро-шоу в Каліфорнії показали дещо змінений передсерійний концепт-кар, названий Polestar 6. Було заявлено, що випустять 500 таких кабріолетів вартістю приблизно 200 000 доларів. Незабаром після цього на авто почали брати замовлення і за тиждень розпродали весь його тираж.

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Чотиримісний кабріолет із рубаним дизайном побудують на укороченій платформі флагманської моделі Polestar 5. У його конструкції переважатиме алюміній.

[ + – ] Volvo випустить лише 500 Polestar 6 Фото: Volvo

Електромобіль Polestar 6 отримає повний привід і 800-вольтну двомоторну силову установку на 884 к. с. та 900 Н∙м. Він зможе розганятися до 100 км/год за 3,2 секунди, а його максимальну швидкість обмежать на 250 км/год. Точний запасу ходу не повідомляють, але відомо, що він перевищить 500 км.

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