До сотні за 3,8 секунди: британці показали швидкісний спортивний електрокар за ціною Camry (фото)

Новий MG Mulan Triumph Edition отримав 449-сильну електричну установку та повний привід. Він є одним із найшвидших у своєму класі та демонструє динаміку на рівні дорогих спорткарів.

В інтернет проникли фото MG Mulan Triumph Edition. Недорогий спортивний електромобіль надійде у продаж до кінця року за ціною приблизно від $40 000 — на рівні Toyota Camry. Про це повідомляє сайт Autohome.

[ + – ] Заряджений хетчбек оснастили двома двигунами потужністю 449 к. с. Фото: autohome.com.cn

Новий MG Mulan Triumph Edition — топова версія британського електрокара. Під назвою Mulan він відомий у Китаї (саме там налагодили випуск хетчбека), а в Європі модель представлена як MG4.

[ + – ] В обробці салону використано алькантару Фото: autohome.com.cn

Головна відмінність Triumph Edition від стандартного електромобіля — його силова установка. Заряджений хетчбек отримав два мотори, що сумарно розвивають 449 к. с. та 600 Н∙м. Він один із найшвидших у своєму класі та демонструє динаміку на рівні набагато дорожчих спорткарів — розганяється до 100 км/год всього за 3,8 с. Максимальна швидкість обмежена на 160 км/год.

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Акумуляторна батарея місткістю 64 кВт∙год забезпечує запас ходу 460 км. Електромобіль MG також отримав повний привід, допрацьовану підвіску та збільшені гальма.

[ + – ] Електрокар отримав спортивні крісла Фото: autohome.com.cn

Візуально-спортивний варіант відрізняється від стандартного MG 4/Mulan тільки 18-дюймовими дисками з шинами Bridgestone розміром 235/45 R18. Салон оздоблений алькантарою та встановлені спортивні сидіння з електроприводом. Комплектацію доповнили камери кругового огляду.

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