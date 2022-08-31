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Авто

До сотні за 3,8 секунди: британці показали швидкісний спортивний електрокар за ціною Camry (фото)

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Фото: autohome.com.cn | Візуально спортивну версію видають лише 18-дюймові диски

Новий MG Mulan Triumph Edition отримав 449-сильну електричну установку та повний привід. Він є одним із найшвидших у своєму класі та демонструє динаміку на рівні дорогих спорткарів.

В інтернет проникли фото MG Mulan Triumph Edition. Недорогий спортивний електромобіль надійде у продаж до кінця року за ціною приблизно від $40 000 — на рівні Toyota Camry. Про це повідомляє сайт Autohome.

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Заряджений хетчбек оснастили двома двигунами потужністю 449 к. с.
Фото: autohome.com.cn

Новий MG Mulan Triumph Edition — топова версія британського електрокара. Під назвою Mulan він відомий у Китаї (саме там налагодили випуск хетчбека), а в Європі модель представлена як MG4.

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В обробці салону використано алькантару
Фото: autohome.com.cn

Головна відмінність Triumph Edition від стандартного електромобіля — його силова установка. Заряджений хетчбек отримав два мотори, що сумарно розвивають 449 к. с. та 600 Н∙м. Він один із найшвидших у своєму класі та демонструє динаміку на рівні набагато дорожчих спорткарів — розганяється до 100 км/год всього за 3,8 с. Максимальна швидкість обмежена на 160 км/год.

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Акумуляторна батарея місткістю 64 кВт∙год забезпечує запас ходу 460 км. Електромобіль MG також отримав повний привід, допрацьовану підвіску та збільшені гальма.

MG Mulan Triumph Edition, MG Mulan, MG 4, новий MG 4, електромобіль MG
Електрокар отримав спортивні крісла
Фото: autohome.com.cn

Візуально-спортивний варіант відрізняється від стандартного MG 4/Mulan тільки 18-дюймовими дисками з шинами Bridgestone розміром 235/45 R18. Салон оздоблений алькантарою та встановлені спортивні сидіння з електроприводом. Комплектацію доповнили камери кругового огляду.

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