Серійна Tesla Semi 2023 повністю розсекречена до початку виробництва (фото)

Tesla Semi надійде у виробництво цього року. Серійна електровантажівка трохи змінилася, якщо порівняти з прототипом, але зберігає футуристичний дизайн.

Представлені офіційні фото Tesla Semi. Серійну версію електричної вантажівки розсекретили перед початком виробництва. Знімки з'явилися на офіційному вебсайті Tesla.

[ + – ] Із задніх коліс прибрали аеродинамічні ковпаки Фото: Tesla

До цього в Tesla публікували лише фото прототипу Semi, представленого ще у 2017 році. Нагадаємо, раніше Ілон Маск заявив, що повномасштабне виробництво моделі стартує до кінця цього року.

[ + – ] Tesla Semi почнуть випускати до кінця року Фото: Tesla

Візуально-серійна Tesla Semi 2023 відрізняється від прототипу кількома деталями. Найпомітніші з них — дзеркала заднього виду та відсутність аеродинамічних ковпаків на задніх колесах. Також дещо змінено форму переднього бампера та дверних ручок.

[ + – ] Серійна електровантажівка отримала великі дзеркала заднього виду Фото: Tesla

Нещодавно також розсекретили салон Tesla Semi. Водій там сидить по центру, а інформація виводиться на два великі монітори.

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Зараз електровантажівка проходить фінальні тести і в Tesla вже розпочали її експлуатацію. Стало відомо, що перші серійні автомобілі може отримати компанія PepsiCo.

[ + – ] Водій у салоні сидить по центру

Спочатку у виробництво надійде топова версія моделі за $180 000 із запасом ходу 800 км. Базовий варіант вартістю $150 000 із запасом ходу в 480 км додадуть пізніше. Обидві модифікації зможуть розганятися до 100 км/год за 20 с із 36-тонним напівпричепом та за 5 с — без нього.

Раніше Фокус повідомляв, що власник Tesla вживив чип в руку, щоб відкривати авто без ключа.