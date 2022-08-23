Власник Tesla чипувався та може відмикати авто легким рухом руки (відео)

Імплантований американцеві мікрочип підтримує зв'язок NFC. Це дозволило перепрограмувати його та перетворити на ключ до авто.

Американець Брендон Делейлі став учасником найцікавішого експерименту. Йому вживили під шкіру два мікрочипи, і тепер він може відмикати свій електромобіль Tesla без ключа чи смартфона. Про це він розповів на своїй сторінці у Twitter.

Брендон став одним зі 100 добровольців, на яких випробовують нові компактні мікрочипи компанії Vivokey. Імплантацію в руку провів майстер із пірсингу, і вона коштувала $400.

Мікрочип покритий спеціальним матеріалом, який дозволяє йому врости в тканини руки та не шкодити організму. Він підтримує Bluetooth і NFC, і на нього можна встановити різні мобільні програми. Наприклад, можна прив'язати його до банківської картки й активувати Google Pay.

Брендон Делейлі вирішив встановити програму Tesla, що дозволяє безключовий доступ в авто зі смартфона. Рука з мікрочипом замінює телефон — її достатньо піднести до дверей автомобіля.

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Другий чип запрограмував американець на відмикання дверей його будинку. Крім того, на ньому містяться персональні дані Брендона Делейлі й інформація з його медичної картки.

Раніше Фокус повідомляв, що автопілот Tesla виявився небезпечним для дітей-пішоходів. Це підтверджено випробуваннями.

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