Владелец Tesla чипировался и может открывать авто легким движением руки (видео)

Имплантированный американцу микрочип поддерживает связь NFC. Это позволило перепрограммировать его и превратить в ключ к авто.

Американец Брэндон Делейли стал участником интересного эксперимента. Ему вживили под кожу два микрочипа и теперь он может открывать свой электромобиль Tesla без ключа или смартфона. Об этом он рассказал на своей странице в Twitter.

Брэндон стал одним из 100 добровольцев, на которых испытывают новые компактные микрочипы компании Vivokey. Имплантацию в руку провел мастер по пирсингу и она обошлась в $400.

Микрочип покрыт специальным материалом, который позволяет ему врасти в ткани руки и не вредить организму. Он поддерживает Bluetooth и NFC и на него можно установить самые различные мобильные приложения. Например, можно привязать его к банковской карте и активировать Google Pay.

Брэндон Делейли решил установить приложение Tesla, позволяющее бесключевой доступ в авто со смартфона. Рука с микрочипом заменяет телефон – ее достаточно поднести к двери автомобиля.

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Второй чип американец запрограммировал на открытие дверей его дома. Кроме того, на нем содержатся персональные данные Брэндона Делейли и информация с его медицинской карточки.

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