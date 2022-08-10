Илон Маск назвал дату старта производства грузовика Tesla Semi

Электрический грузовик Tesla Semi уже готов к серийному производству и оно стартует в нынешнем году. На первых порах будут выпускать только флагманскую версию модели с запасом хода 800 км.

Электромобиль Tesla Semi поступит в полномасштабное производство в 2022 году. Поставки грузовика планируют начать под конец года. Об этом сообщил Илон Маск в своем Twitter.

СЕО Tesla заявил, что поначалу Semi будут поставлять исключительно в топовой "дальнобойной" версии с запасом хода 800 км. Она оснащена четырьмя электромоторами и способна разгоняться до 100 км/ч за 20 с 40-тонным полуприцепом и за 5 с — без него.

[ + – ] Поначалу в производство поступит топовая версия грузовика с запасом хода 800 км Фото: Tesla

Цена Tesla Semi в таком исполнении — от 180 000 долларов. Базовый вариант за $150 000 с запасом хода 480 км появится несколько позже.

Также стало известно, что первой электрические грузовики Tesla может получить компания Pepsi Co. Она заказала сотню Semi еще в 2017 году — практически сразу после презентации авто.

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На данный момент Tesla мелкими партиями выпускает опытные предсерийные Semi. Грузовые электромобили уже эксплуатируются производителем – в частности, они помогают устанавливать зарядные станции Tesla Supercharger.

Всего на Tesla Semi уже поступило около 750 предварительных заказов. Кроме Pepsi Co, его будут эксплуатировать такие известные компании, как Anheuser-Busch InBev, FedEx, DHL и Walmart.

Ранее Фокус сообщал, что на Tesla Semi будет создан вместительный дом на колесах для шестерых человек.

Также Илон Маск недавно заявил, что пикап Tesla Cybertruck начнут выпускать в середине 2023 года.