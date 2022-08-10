Ілон Маск назвав дату старту виробництва вантажівки Tesla Semi

Електрична вантажівка Tesla Semi вже готова до серійного виробництва і воно стартує цього року. Спочатку випускатимуть тільки флагманську версію моделі із запасом ходу 800 км.

Електромобіль Tesla Semi надійде у повномасштабне виробництво у 2022 році. Постачання вантажівки планують розпочати під кінець року. Про це повідомив Ілон Маск у своєму Twitter.

СЕО Tesla заявив, що спочатку Semi поставлятимуть виключно в топовій "далекобійній" версії із запасом ходу 800 км. Вона оснащена чотирма електродвигунами і здатна розганятися до 100 км/год за 20 із 40-тонним напівпричепом і за 5 с — без нього.

[ + – ] Спочатку у виробництво надійде топова версія вантажівки із запасом ходу 800 км. Фото: Tesla

Ціна Tesla Semi у такому виконанні — від 180 000 доларів. Базовий варіант за $150 000 із запасом ходу 480 км з'явиться дещо пізніше.

Також стало відомо, що першу електричну вантажівку Tesla може отримати компанія Pepsi Co. Вона замовила сотню Semi ще у 2017 році — практично одразу після презентації авто.

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Наразі Tesla дрібними партіями випускає тестові передсерійні Semi. Вантажні електромобілі вже експлуатуються виробником — зокрема вони допомагають встановлювати зарядні станції Tesla Supercharger.

Загалом на Tesla Semi вже надійшло близько 750 попередніх замовлень. Крім Pepsi Co, його експлуатуватимуть такі відомі компанії, як Anheuser-Busch InBev, FedEx, DHL та Walmart.

Раніше Фокус повідомляв, що на Tesla Semi буде створено місткий будинок на колесах для шістьох людей.

Також Ілон Маск нещодавно заявив, що пікап Tesla Cybertruck почнуть випускати в середині 2023 року.