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Tesla планує випустити незвичайний будинок на колесах із кухнею та душем (фото)

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Автобудинок на базі Tesla Semi розробили ще у 2019 році

Нова Tesla Semi стане основою для місткого будинку на колесах. У його салоні обладнають дві спальні, кухню та санвузол.

Електрична вантажівка Tesla Semi отримає нестандартну версію — її перетворять на автобудинок. Про появу нової місткої моделі заявив у своєму Twitter засновник компанії Ілон Маск.

Будинок на колесах Tesla Semi розробила компанія Vanlifer ще у 2019 році — практично одразу після презентації вантажного електрокара. Але потім про проєкт забули кілька років. І ось тепер, схоже, Ілон Маск вирішив повернутись до нього.

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У салоні знайшлося місце для двох спалень, кухні, вітальні та санвузла

Автодім Tesla вирішили назвати Robovan. Вантажний Semi перетворили на якусь подобу автобуса з високим дахом.

Внутрішній простір Tesla Robovan величезний, що й не дивно, враховуючи його розміри. Усередині обладнані дві спальні з великими ліжками, вітальня з розкішним диваном, кухня та санвузол із душовою кабіною.

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Електричну вантажівку Tesla Semi вперше показали в дії (відео)
Електричну вантажівку Tesla Semi вперше показали в дії (відео)

Будинок на колесах підходить для далеких подорожей, адже запас ходу Tesla Semi сягає 800 км. Максимальна швидкість вантажівки становитиме 105 км/год, а розгін до 100 км/год із повним навантаженням займає менше 20 секунд.

Орієнтовна вартість Tesla Robovan становитиме $200 тисяч. У продаж він надійде не раніше 2024 року, адже масове виробництво вантажного Semi стартує лише наступного року.

Раніше Фокус повідомляв, що автобудинок створили і на базі пікапа Tesla Cybertruck. Житловий модуль помістили в кузов електрокара.