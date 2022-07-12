Tesla планирует выпустить необычный дом на колесах с кухней и душем (фото)
Новая Tesla Semi станет основой для вместительного дома на колесах. В его салоне оборудуют две спальни, кухню и санузел.
Электрический грузовик Tesla Semi получит нестандартную версию – его превратят в автодом. О появлении новой вместительной модели заявил в своем Twitter основатель компании Илон Маск.
Дом на колесах Tesla Semi разработала компания Vanlifer еще в 2019 году – практически сразу после презентации грузового электрокара. Но затем о проекте забыли на несколько лет. И вот теперь, похоже, Илон Маск решил вернуться к нему.
Автодом Tesla решили назвать Robovan. Грузовой Semi превратили в некое подобие автобуса с высокой крышей.
Внутреннее пространство Tesla Robovan огромное, что и неудивительно, учитывая его размеры. Внутри обустроены две спальни с большими кроватями, гостиная с раскаладным диваном, кухня и санузел с душевой кабиной.Важно
Дом на колесах подходит для дальних путешествий, ведь запас хода Tesla Semi достигает 800 км. Максимальная скорость грузовика составит 105 км/ч, а разгон до 100 км/ч с полной нагрузкой занимает менее 20 секунд.
Ориентировочная стоимость Tesla Robovan составит $200 тысяч. В продажу он поступит не ранее 2024 года, ведь массовое производство грузового Semi стартует только в следующем году.
Ранее Фокус сообщал, что автодом создали и на базе пикапа Tesla Cybertruck. Жилой модуть поместили в кузов электрокара.