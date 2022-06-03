Электрокар Tesla превратили в практичный автодом с кухней, душем и кинопроектором (фото)

Для Tesla Cybertruck предлагают съемный трансформируемый модуль в кузов. Он может быть кухней, спальней или рабочим кабинетом.

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Электрический пикап Tesla Cybertruck еще не поступил в производство, а для него уже готовят пакеты доработок. Один из них предлагает превратить электрокар в дом на колесах. Об этом пишет сайт Autoevolution.

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Нестандартный тюнинг Tesla Cybertruck выполнили в калифорнийской компании Space Campers. Там разработали для него съемный жилой модуль, который помещается в кузове пикапа.

[ + – ] В сложенном состоянии кемпер помещается под крышкой-кунгом Фото: autoevolution.com

В сложенном состоянии этот модуль выглядит как крышка-кунг и практически не влияет на аэродинамику Tesla Cybertruck. Раскладывается он автоматически всего за 30 секунд благодаря пневматическому механизму, подключенному к компрессору для подкачки шин (он входит в оснащение электромобиля).

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В жилом модуле установлена двухместная складывающаяся кровать, которую можно превратить в обеденный стол. Высота модуля позволяет встать в полный рост. Спальня быстро трансформируется в полноценную кухню или рабочий кабинет.

[ + – ] В жилом модуле раскладывается двухспальная кровать [ + – ] Спальня быстро трансформируется в рабочий кабинет [ + – ] При желании можно быстро разложить кухню [ + – ] Оснащение включает выносной санузел [ + – ] За доплату предложен кинопроектор [ + – ] На крышу могут установить солнечные батареи

Внутри нашлось место шкафчикам для поклажи, а для зарядки гаджетов есть розетки и USB-порты. Также предусмотрены выносной душ с санузлом и набор складывающейся мебели для пикника. Батарея электромобиля питает подсветку, электроплиту, холодильник и бойлер для воды.

Цена модуля от Space Campers начинается с 24 тыс. долларов. Среди дополнительных опций есть солнечные батареи на крышу и проектор для просмотра кино.

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