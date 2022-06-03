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Электрокар Tesla превратили в практичный автодом с кухней, душем и кинопроектором (фото)

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Tesla Cybertruck, пикап Tesla Cybertruck, электромобиль Tesla Cybertruck, тюнинг Tesla Cybertruck, новый Tesla Cybertruck
Фото: autoevolution.com | Высота модуля позволяет встать в полный рост

Для Tesla Cybertruck предлагают съемный трансформируемый модуль в кузов. Он может быть кухней, спальней или рабочим кабинетом.

Электрический пикап Tesla Cybertruck еще не поступил в производство, а для него уже готовят пакеты доработок. Один из них предлагает превратить электрокар в дом на колесах. Об этом пишет сайт Autoevolution.

Нестандартный тюнинг Tesla Cybertruck выполнили в калифорнийской компании Space Campers. Там разработали для него съемный жилой модуль, который помещается в кузове пикапа.

Tesla Cybertruck, пикап Tesla Cybertruck, электромобиль Tesla Cybertruck, тюнинг Tesla Cybertruck, новый Tesla Cybertruck
В сложенном состоянии кемпер помещается под крышкой-кунгом
Фото: autoevolution.com

В сложенном состоянии этот модуль выглядит как крышка-кунг и практически не влияет на аэродинамику Tesla Cybertruck. Раскладывается он автоматически всего за 30 секунд благодаря пневматическому механизму, подключенному к компрессору для подкачки шин (он входит в оснащение электромобиля).

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В жилом модуле установлена двухместная складывающаяся кровать, которую можно превратить в обеденный стол. Высота модуля позволяет встать в полный рост. Спальня быстро трансформируется в полноценную кухню или рабочий кабинет.

Tesla Cybertruck, пикап Tesla Cybertruck, электромобиль Tesla Cybertruck, тюнинг Tesla Cybertruck, новый Tesla Cybertruck
В жилом модуле раскладывается двухспальная кровать
Tesla Cybertruck, пикап Tesla Cybertruck, электромобиль Tesla Cybertruck, тюнинг Tesla Cybertruck, новый Tesla Cybertruck
Спальня быстро трансформируется в рабочий кабинет
Tesla Cybertruck, пикап Tesla Cybertruck, электромобиль Tesla Cybertruck, тюнинг Tesla Cybertruck, новый Tesla Cybertruck
При желании можно быстро разложить кухню
Tesla Cybertruck, пикап Tesla Cybertruck, электромобиль Tesla Cybertruck, тюнинг Tesla Cybertruck, новый Tesla Cybertruck
Оснащение включает выносной санузел
Tesla Cybertruck, пикап Tesla Cybertruck, электромобиль Tesla Cybertruck, тюнинг Tesla Cybertruck, новый Tesla Cybertruck
За доплату предложен кинопроектор
Tesla Cybertruck, пикап Tesla Cybertruck, электромобиль Tesla Cybertruck, тюнинг Tesla Cybertruck, новый Tesla Cybertruck
На крышу могут установить солнечные батареи
Tesla Cybertruck, пикап Tesla Cybertruck, электромобиль Tesla Cybertruck, тюнинг Tesla Cybertruck, новый Tesla Cybertruck
Tesla Cybertruck, пикап Tesla Cybertruck, электромобиль Tesla Cybertruck, тюнинг Tesla Cybertruck, новый Tesla Cybertruck
Tesla Cybertruck, пикап Tesla Cybertruck, электромобиль Tesla Cybertruck, тюнинг Tesla Cybertruck, новый Tesla Cybertruck
Tesla Cybertruck, пикап Tesla Cybertruck, электромобиль Tesla Cybertruck, тюнинг Tesla Cybertruck, новый Tesla Cybertruck
Tesla Cybertruck, пикап Tesla Cybertruck, электромобиль Tesla Cybertruck, тюнинг Tesla Cybertruck, новый Tesla Cybertruck
Tesla Cybertruck, пикап Tesla Cybertruck, электромобиль Tesla Cybertruck, тюнинг Tesla Cybertruck, новый Tesla Cybertruck

Внутри нашлось место шкафчикам для поклажи, а для зарядки гаджетов есть розетки и USB-порты. Также предусмотрены выносной душ с санузлом и набор складывающейся мебели для пикника. Батарея электромобиля питает подсветку, электроплиту, холодильник и бойлер для воды.

Цена модуля от Space Campers начинается с 24 тыс. долларов. Среди дополнительных опций есть солнечные батареи на крышу и проектор для просмотра кино.

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