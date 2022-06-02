В Украине подешевеют электромобили: что готовит Кабмин

В правительстве предложили отменить сбор в пенсионный фонд при покупке электромобилей. Это существенно удешевит их регистрацию.

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Кабинет Министров предлагает стимулировать покупку электромобиля. Правительство выступило с инициативой отменить сбор в пенсионный фонд при первой регистрации электрокаров. Новая льгота прописана в законопроекте №7418, который уже внесен в Верховную Раду и находится на рассмотрении парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

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Напомним, что пенсионный сбор оплачивается при первой регистрации новых и подержанных авто на территории Украины. При перепродаже машин внутри страны его не придется платить.

[ + – ] Ставка сбора в Пенсионный фонд зависит от стоимости авто Фото: с сайта главного сервисного центра МВД

Сбор в Пенсионный фонд при регистрации авто в 2022 году составляет:

3% стоимости авто – для машин стоимостью до 165 прожиточных минимумов (409 365 гривен);

4% стоимости авто – для машин стоимостью 165-290 прожиточных минимумов (409 365 – 719 490 гривен);

5% стоимости авто – для машин стоимостью свыше 290 прожиточных минимумов (от 719 490 гривен).

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Во избежание конфликтов: владельцам электромобилей в Украине предлагают заменить номера

То есть, отмена пенсионного сбора существенно удешевит электромобили в Украине. Их регистрация будет гораздо дешевле, чем постановка на учет бензиновых или дизельных авто.

Напомним, что электрокары в нашей стране также освобождены от НДС и пошлины при растаможке, а акциз для них рассчитывается по льготной формуле – 1 евро за 1 кВт∙ч емкости аккумуляторной батареи. То есть, за Nissan Leaf (с батареей на 40 кВт∙ч) нужно заплатить 40 евро акциза, а за самую дорогую Tesla со 100-киловаттной батареей – 100 евро.

Ранее Фокус сообщал, что в Украине, несмотря на войну, вдвое выросли продажи новых автомобилей.