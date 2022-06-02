Невзирая на войну: в Украине стремительно выросли продажи новых авто

Украинцы стали покупать новые авто. В мае продали в 2 раза больше машин, чем в апреле и почти в 4 раза больше, чем в марте.

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Авторынок Украине активно восстанавливает утерянные позиции, даже несмотря на войну. За май было продано около 2500 новых автомобилей. Об этом свидетельствует статистика ассоциации "Укравтопром".

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Конечно, это на 70% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, однако положительная динамика рынка радует. В мае реализовано вдвое больше авто, чем в апреле и почти в 4 раза больше, чем в марте.

[ + – ] Самая популярная модель в Украине — кроссовер Toyota RAV4 Фото: Toyota

Лидером рынка в прошлом месяце стала Toyota 411 проданных авто. На втором месте – Renault (289 авто), а на третьем – Skoda (187 шт.). В пятерку лучших также попали Volkswagen (169) и Hyundai (161).

ТОП-10 самых популярных автобрендов в Украине за май

Toyota – 411 проданных авто (-63% к маю 2021 г.) Renault – 289 (-73%) Skoda – 187 (-70%) Volkswagen – 169 (-57%) Hyundai – 161 (-61%) BMW – 133 (-47%) Nissan – 119 (-71%) Kia – 115 (-82%) Mitsubishi – 109 (-67%) Mercedes-Benz – 98 (-63%)

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Последствия санкций: новые авто в РФ стали одними из самых дорогих в мире

Самый популярный автомобиль в Украине – кроссовер Toyota RAV4: в мае купили 136 таких авто. Всего же с начала года в нашей стране продали 14,9 тыс. новых машин – в 2,7 раза меньше, чем годом ранее.

Ранее Фокус рассказывал, что из-за санкций авторынок Беларуси обвалился в 3,5 раза.

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