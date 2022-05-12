Несмотря на войну: в Украине возобновят производство автомобилей

Закарпатский "Еврокар" первым из украинских автозаводов возобновляет работу. В июне там наладят сборку автомобилей Skoda.

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Украинский автопром возобновляет работу в условиях войны. Первым к сборке автомобилей Skoda приступит предприятие "Еврокар" в закарпатском Соломоново – конвейер там должны запустить с начала июня. Соответствующее заявление выпустила пресс-служба предприятия.

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[ + – ] Предприятие способно выпускать до 80 тыс. автомобилей в год Фото: zakarpattya.net.ua

С мая "Еврокар" уже возобновил прием заказов на автомобили Skoda. Срок ожидания машин составляет до 280 дней, однако зависит от количества заказов в очереди и может быть меньшим. Пока же в Украине можно купить Skoda, поставленные на склад до 24 февраля – дилерская сеть бренда постепенно возобновляет работу.

Завод "Еврокар" в Закарпатье построен в 2001-2002 годах. В разное время там выпускали автомобили марок Skoda, Seat, Audi и Volkswagen. Его мощности позволяют выпускать до 80 тысяч автомобилей методом как крупноузловой, так и мелкоузловой сборки.

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Впрочем, в последнее время объемы производства на предприятии гораздо меньшие. За 2021 год было собрано 3476 автомобилей – все марки Skoda. До войны "Еврокар" выпускал кроссоверы Skoda Karoq Kodiaq, хэтчбек Fabia, а также лифтбэк и универсал Superb. С конца февраля завод прекратил работу и на его территории обустроили лагерь для переселенцев и школу для детей.

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