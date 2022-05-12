АвтоВАЗ вернулся к работе, но не может возобновить выпуск машин

Запуск конвейеров на заводах ВАЗа постоянно откладывается. Выпуск автомобилей невозможен из-за нехватки комплектующих.

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АвтоВАЗ не может запустить сборочный конвейер. Руководство предприятия заявила о возобновлении работы после длительного простоя, однако автомобили на заводе не производятся. Об этом сообщает сайт Мотор.

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На головном предприятии ВАЗ в Тольятти вывели на работу часть сотрудников, однако они не собирают авто, а выпускают запчасти и занимаются хозяйственными работами. Остальной персонал находится в отпуске и получает 2/3 от зарплаты. На следующей неделе эти рабочие сменят своих коллег, а тех снова отправят в отпуск.

[ + – ] Выпуск Lada Vesta отложен на неопределенное время

Выпуск авто на ВАЗе обещают возобновить примерно через неделю, причем уже идет речь только об одной модели – Lada Niva Travel. Ее будут собирать в упрощенном виде – с двигателем стандарта Евро-2, без ABS и подушек безопасности.

Завод АвтоВАЗ в Ижевске также простаивает и пока идет отгрузка выпущенных ранее Lada Largus, XRay, Renault Logan и Sandero. Пока неясно, когда предприятие заработает – ранее говорилось, что сборку Lada Vesta в Ижевске могут восстановить в августе-сентябре. Предприятию так и не удалось решить проблему с поставками комплектующих в условиях санкций.

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Запуск предприятий ВАЗ постоянно откладывается. Напомним, компания отправила весь персонал в отпуск с 4 по 24 апреля, однако после этого завод в Тольятти проработал всего несколько дней и остановился до 11 мая. Теперь простой продлили минимум до 16 мая. Ранее АвтоВАЗ лишился поддержки Renault – французский концерн продал компанию всего за 1 рубль.

Также Фокус сообщал, что в мае в России впервые за 75 лет полностью прекратилось производство легковых автомобилей.