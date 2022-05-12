АвтоВАЗ повернувся до роботи, але не може відновити випуск машин

Запуск конвеєрів на заводах ВАЗ постійно відкладають. Випуск автомобілів неможливий через брак деталей для комплектування.

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АвтоВАЗ не може запустити складальний конвеєр. Керівництво підприємства заявило про відновлення роботи після тривалого простою, проте автомобілі на заводі не виготовляють. Про це повідомляє сайт "Мотор".

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На головному підприємстві ВАЗ у Тольятті вивели на роботу частину співробітників, проте вони не збирають авто, а випускають запчастини та займаються господарськими роботами. Решта персоналу перебуває у відпустці й отримує 2/3 від зарплати. Наступного тижня ці робітники змінять своїх колег, а тих знову відправлять у відпустку.

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Випуск авто на ВАЗі обіцяють відновити приблизно через тиждень, причому вже йдеться лише про одну модель — Lada Niva Travel. Її збиратимуть у спрощеному вигляді — з двигуном стандарту Євро-2, без ABS та подушок безпеки.

Завод АвтоВАЗ в Іжевську також простоює і поки що йде відвантаження випущених раніше Lada Largus, XRay, Renault Logan та Sandero. Поки незрозуміло, коли підприємство запрацює – раніше йшлося про те, що складання Lada Vesta в Іжевську можуть відновити в серпні-вересні. Підприємству так і не вдалося розв'язати проблему з постачанням деталей для комплектування за умов санкцій.

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Запуск підприємств ВАЗ постійно відкладається. Нагадаємо, компанія відправила весь персонал у відпустку з 4 по 24 квітня, проте після цього завод у Тольятті пропрацював лише кілька днів і зупинився до 11 травня. Наразі простий продовжили мінімум до 16 травня. Раніше АвтоВАЗ втратив підтримку Renault — французький концерн продав компанію всього за 1 рубль.

Також Фокус повідомляв, що у травні в Росії вперше за 75 років повністю припинилося виробництво легкових автомобілів.