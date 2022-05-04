Робітники російського автозаводу замість збирання авто садитимуть картоплю

Співробітники заводу отримали свої ділянки перед травневими святами і для них організували продаж насіннєвої картоплі.

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Керівництво заводу "Автотор" у російському Калінінграді вигадало оригінальний спосіб підтримати персонал під час простою підприємства. Їм запропонували садити картоплю. Про це пише сайт ТопЖир.

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Співробітникам заводу вирішили виділити земельні ділянки площею 10 соток кожен. Для цього було виділено два земельні масиви загальною площею 300 га, що перебувають у власності "Автотора".

[ + – ] Робітники вже отримали ділянки площею 10 га Фото: zen.yandex.ru

"З метою додаткової соціальної підтримки працівників підприємства акціонерами та керівництвом "Автотор" було ухвалено рішення виділити на безоплатній основі всім охочим земельні ділянки для облаштування городів", — заявило керівництво підприємства.

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Робочі, які подали заявку, змогли отримати свої ділянки перед травневими святами. Крім того, для них організували продаж насіннєвої картоплі російських сортів.

[ + – ] Завод "Автотор" не працює щонайменше до 22 травня Фото: РИА Новости

Нагадаємо, завод "Автотор" у Калінінграді остаточно зупинився 30 квітня і відправив весь персонал у корпоративну відпустку мінімум до 22 травня. На підприємстві припинили складання автомобілів Hyundai, Kia та Genesis, а з березня там не виробляють і BMW. Керівництво стверджує, що веде переговори про складання авто з країн, які не ввели санкції проти РФ.

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