Робітники російського автозаводу замість збирання авто садитимуть картоплю
Співробітники заводу отримали свої ділянки перед травневими святами і для них організували продаж насіннєвої картоплі.
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Керівництво заводу "Автотор" у російському Калінінграді вигадало оригінальний спосіб підтримати персонал під час простою підприємства. Їм запропонували садити картоплю. Про це пише сайт ТопЖир.
Співробітникам заводу вирішили виділити земельні ділянки площею 10 соток кожен. Для цього було виділено два земельні масиви загальною площею 300 га, що перебувають у власності "Автотора".
"З метою додаткової соціальної підтримки працівників підприємства акціонерами та керівництвом "Автотор" було ухвалено рішення виділити на безоплатній основі всім охочим земельні ділянки для облаштування городів", — заявило керівництво підприємства.Важливо
Робочі, які подали заявку, змогли отримати свої ділянки перед травневими святами. Крім того, для них організували продаж насіннєвої картоплі російських сортів.
Нагадаємо, завод "Автотор" у Калінінграді остаточно зупинився 30 квітня і відправив весь персонал у корпоративну відпустку мінімум до 22 травня. На підприємстві припинили складання автомобілів Hyundai, Kia та Genesis, а з березня там не виробляють і BMW. Керівництво стверджує, що веде переговори про складання авто з країн, які не ввели санкції проти РФ.
Раніше Фокус повідомляв, що експерти прогнозують авторинку РФ обвал на 70% за підсумками 2022 року.