Без автопрому: автомобільні заводи в РФ продовжують зупинятися один за одним

У Росії припинять роботу ще чотири автомобільні заводи. Серед них виявився навіть УАЗ.

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Автопром Росії продовжує лихоманити. Дедалі більше автозаводів зупиняють виробництво — так, днями про припинення роботи заявили одразу чотири підприємства. Про це повідомляє "ТАРС".

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Зокрема, калінінградський "Автотор" зупинить конвеєри з 1 по 22 травня, а більшість співробітників відправлять в оплачувану відпустку. Причина — нестача деталей для комплектування. На заводі збирали низку моделей концерну Hyundai:

Hyundai — Elantra, Sonata, Tucson, Santa Fe, Palisade;

Kia — Seltos, Ceed, Picanto, K5, Cerato, Stinger, Soul, Sportage, Sorento, Carnival, Mohave;

Genesis — G70, G80, G90, GV80.

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Також на "Автоторі" налагоджено складання моделей BMW, проте їх припинили ще на початку березня. Тобто тепер завод повністю зупиниться. Також не працює і підприємство Hyundai у Санкт-Петербурзі.

З 30 квітня по 15 травня не працюватиме завод Haval Motors Manufacturing Rus у Тульській області. Там збирають кросовери Haval F7, F7x та Jolion, а також позашляховики Dargo та H9.

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На ці дати запланували зупинити й УАЗ, причому пояснили це ремонтом заводського обладнання. Втім, і ульяновські позашляховики також потребують імпортних деталей.

А підприємство Mazda-Sollers у Владивостоці припинить роботу з 1 до 18 травня. Воно займається збиранням седанів Mazda 6 і кросоверів CX-5 та CX-9.

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Поки невідомо, чи вдасться підприємствам відновити виробництво. Наприклад, АвтоВАЗ після тривалого простою поки не зміг відновити повноцінну роботу і його продали за 1 рубль.

Масові зупинки автозаводів обвалили виробництво автомобілів у РФ одразу на 72,1% за березень. Враховуючи, що у квітні перестали працювати ще більше підприємств, падіння буде ще більшим.

Раніше Фокус повідомляв, що росіяни бояться купувати та продавати автомобілі.