Росіяни бояться купувати та продавати авто

Санкції проти Росії призвели до того, що охочих продати або купити авто різко зменшилось. До того ж, росіяни побоюються зростання цін на запчастини та паливо.

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Воєнне вторгнення Росії в Україну й антиросійські санкції, що послідували за цим, призвели до стагнації автомобільного ринку РФ. Фокус уже розповідав, що експерти прогнозують авторинку РФ небувалий обвал.

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Й ось тепер, як повідомляють Известия, на тлі кризи та різкого зростання цін понад третина росіян вирішили почекати з продажем і покупкою авто.

[ + – ] Автосалон пропонує купити Ниву за 24 тис. доларів, а Lada Vesta SW Cross більш ніж за 26 тис. доларів Фото: с сайта ТопЖыр

Як показало опитування "Авито Авто", 16% автовласників в РФ відклали продаж авто, а відмовитися від покупки нового або вживаного автомобіля вирішили 35% опитаних.

До того ж, понад 70% автомобілістів побоюються подальшого зростання цін на запчастини, а 52% — на бензин і дизель. Дефіцит авто та запасних частин уже призвів до того, що в Росії зростає кількість викрадень авто.

Особливим попитом користуються дорогі авто, які найчастіше викрадають у Москві, Санкт-Петербурзі й інших великих містах.

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Крім цього, через введені ЄС санкції на розкіш проти РФ — машини дорожчі за 50 тисяч євро так і не доїхали про Росію.

Усе це змінило перевагу росіян:

39% схиляються до покупки дешевших авто;

43% обмежаться бажаною моделлю, але в простішій комплектації;

приблизно 37% замість нового шукатимуть вживане авто.

У великих містах 45% покупців також перемикають свою увагу з нових авто на вторинний ринок.

Про зростання цін на авто в 1,5-2 рази повідомляє і портал ТопЖир, наводячи приклад, що нову Ладу Весту в автосалоні пропонують за ціною більше $26 000, а УАЗ за $40 000. І це на тлі того, що купівельна спроможність росіян під питанням.

[ + – ] Як зростають ціни на деякі популярні авто в Росії Фото: с сайта ТопЖыр

Хоч якось виправити ситуацію в Росії можуть спробувати, зробивши розмитнення авто безкоштовним та/або дозволивши так званий паралельний або "сірий" імпорт авто без згоди з виробниками. Хоча це може спричинити посилення санкцій, судові позови та подальше підвищення цін.