"Урал" йде з Росії
Санкції проти Росії призвели до того, що не лише іноземні виробники, а й російські компанії йдуть з РФ.
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Так, власник компанії Ural Motorcycles Ілля Хаїт заявив, що збирання мотоциклів "Урал" перенесуть у Казахстан. А на Ірбітському мотозаводі (ІМЗ) відтепер збиратимуть лише рами та деякі елементи. Про це повідомляє сайт motor із посиланням на журнал "Експерт".
Справа в тому, що через санкції проти Росії за її воєнне вторгнення в Україну експорт мотоциклів "Урал" став практично неможливим. Адже майже всі 100% продукції мотозаводу продавалося США, Канаді, Європі, Австралії та Японії.
Друга причина, через яку "Урал" переносить збирання мотоциклів із Росії, це висока частка імпортних комплектувальних під час виробництва мотоциклів. А їх закупівля також стала неможливою через антиросійські санкції. А Казахстан не обкладений міжнародними обмеженнями, але при цьому входить до єдиного митного простору з Росією в межах ЄАЕС.Важливо
Компанія Ural Motorcycles налагодить фінальне складання мотоциклів у Петропавловську на півночі країни, за 600 кілометрів від Ірбіта. Відповідно, частину персоналу на ІМЗ все ж таки скоротять.
Раніше Фокус повідомляв, що тисячі люксових авто для РФ застрягли в Бельгії через введені санкції ЄС на розкіш проти РФ. А також про те, що в Росії різко зросла кількість викрадень авто та називав марки, які потрапили в зону ризику.