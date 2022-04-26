"Урал" йде з Росії

Санкції проти Росії призвели до того, що не лише іноземні виробники, а й російські компанії йдуть з РФ.

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Так, власник компанії Ural Motorcycles Ілля Хаїт заявив, що збирання мотоциклів "Урал" перенесуть у Казахстан. А на Ірбітському мотозаводі (ІМЗ) відтепер збиратимуть лише рами та деякі елементи. Про це повідомляє сайт motor із посиланням на журнал "Експерт".

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Справа в тому, що через санкції проти Росії за її воєнне вторгнення в Україну експорт мотоциклів "Урал" став практично неможливим. Адже майже всі 100% продукції мотозаводу продавалося США, Канаді, Європі, Австралії та Японії.

[ + – ] Мотоцикли "Урал" оснащуються 2-циліндровим 750-кубовим "опозитником" потужністю 41 к. с. екологічного класу Євро-5 Фото: ural-moto.com

Друга причина, через яку "Урал" переносить збирання мотоциклів із Росії, це висока частка імпортних комплектувальних під час виробництва мотоциклів. А їх закупівля також стала неможливою через антиросійські санкції. А Казахстан не обкладений міжнародними обмеженнями, але при цьому входить до єдиного митного простору з Росією в межах ЄАЕС.

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Компанія Ural Motorcycles налагодить фінальне складання мотоциклів у Петропавловську на півночі країни, за 600 кілометрів від Ірбіта. Відповідно, частину персоналу на ІМЗ все ж таки скоротять.

Раніше Фокус повідомляв, що тисячі люксових авто для РФ застрягли в Бельгії через введені санкції ЄС на розкіш проти РФ. А також про те, що в Росії різко зросла кількість викрадень авто та називав марки, які потрапили в зону ризику.