"Урал" уходит из России

Санкции против России привели к тому, что не только иностранные производители, но и российские компании уходят из РФ.

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Так, владелец компании Ural Motorcycles Илья Хаит заявил, что сборку мотоциклов "Урал" перенесут в Казахстан. А на Ирбитском мотозаводе (ИМЗ) отныне будут собирать только рамы и некоторые элементы. Об этом сообщает сайт motor со ссылкой на журнал "Эксперт".

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Дело в том, что из-за санкций против России за ее военное вторжение в Украину экспорт мотоциклов "Урал" стал практически невозможен. А ведь почти все 100% продукции мотозавода продавалось США, Канаде, Европе, Австралии и Японии.

[ + – ] Мотоциклы "Урал" оснащаются 2-цилиндровым 750-кубовым "оппозитником" мощностью 41 л. с. экологического класса Евро-5 Фото: ural-moto.com

Вторая причина, по которой "Урал" переносит сборку мотоциклов из России, это высокая доля импортных комплектующих при производстве мотоциклов. А их закупка также стала невозможной из-за антироссийских санкций. А Казахстан не обложен международными ограничениями, но при этом входит в единое таможенное пространство с Россией в рамках ЕАЭС.

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Компания Ural Motorcycles наладит финальную сборку мотоциклов в Петропавловске на севере страны, в 600 километрах от Ирбита. Соответственно, часть персонала на ИМЗ все же сократят.

Ранее Фокус сообщал, что тысячи люксовых авто для РФ застряли в Бельгии из-за введенных ЕС санкций на роскошь против РФ. А также о том, что в России резко выросло количество угонов авто и называл марки, которые попали в зону риска.