Lexus, Cadillac и Mercedes: тысячи люксовых авто для РФ застряли в Бельгии

Машины остаются в порту Бельгии из-за введенных ЕС санкций на роскошь против РФ — машины дороже 50 тысяч евро запрещено экспортировать в страну.

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Около 8000 люксовых автомобилей, предназначенных для России, были припаркованы в порту Зебрюгге в Бельгии из-за введенных санкций против Москвы за вторжение в Украину. Машины не могут ввезти на российскую территорию, а местные власти пытаются найти выход из ситуации. Об этом сообщает американское издание The Wall Street Journal.

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Автомобили Lexus, Cadillac и Mercedes и другие марки привезли из Азии в начале апреля. Их должны были переправить в Россию, но они подпали под действия европейских санкций на ввоз в страну предметов роскоши. В частности, санкции запрещает экспортировать автомобили стоимостью более 50 000 евро.

Журналисты отметили, что скопление машин является одним из примеров путаницы в главных европейских портах в отношении того, как интерпретировать санкции против России и обеспечивать их соблюдение.

"Автомобили попали под запрет на роскошь, но здесь застрял ряд других продуктов, которые подпадают под другие санкции. Вероятно, автомобили не будут двигаться в течение длительного времени, поскольку они, вероятно, будут продаваться на разных рынках", — сказал директор автомобильного терминала порта Марк Адриансен.

Он рассказал, что не знает, кто покупает авто в России и кому они принадлежат сейчас. Представители бельгийского порта заявили, что более 1000 контейнеров, которые направлялись в РФ, были заблокированы для проверки, другие европейские порты также сталкиваются с этой проблемой.

"Существует много путаницы, и нам нужен от властей список судов, за которыми мы должны следить. Цепочки поставок уже сильно нарушены, а задержки с проверкой того, какие корабли и какие продукты запрещены, усугубляют ситуацию", — сказала генсекретарь Европейской организации морских портов Изабель Рикбост.

Напомним, 22 апреля Фокус писал, что санкции против России поставили крест на производстве Lada с автоматом. Российский АвтоВАЗ старается максимально упростить автомобили и отказывается даже от не самых современных технологий.

Ранее эксперты прогнозировали для автомобильного рынка РФ обвал из-за санкций за ее вторжения в Украину. До конца 2022 года продажи новых машин в России уменьшатся минимум на половину.