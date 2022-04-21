Тотальный крах: эксперты прогнозируют авторынку РФ небывалый обвал

Даже оптимистические прогнозы предрекают снижение продаж на 50%. В сегменте б/у авто падение будет меньшим.

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Санкции против России за нападение на Украину резко обвалят авторынок РФ. До конца года продажи новых автомобилей уменьшатся минимум на половину. Такой прогноз озвучил председатель комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса Алексей Калицев, сообщает ТАСС.

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Эксперт подчеркнул, что падение на 50% (до 800-850 тыс. проданных авто по итогам года) возможно лишь в том случае, если автопроизводство в России возобновят в ближайшем времени. В противном случае рынок может обвалиться примерно на 70% – пока точно спрогнозировать эффект от санкций сложно.

[ + – ] Уровень падения рынка зависит от того, восстановят ли свою работу автозаводы Фото: ria.ru

"Я думаю, что ясность с поставками будет в ближайший квартал. Я не ожидаю существенного улучшения ситуации в течение второго квартала. Второй квартал – это будет период преодоления всех вопросов, которые есть. И если у нас будет положительный сценарий, мы начнем производить, рынок в этом году может составить 0,8-0,85 млн автомобилей. По сути, это падение на те самые 50%. Если это возобновление производства будет позже, чем третий квартал, то рынок будет еще меньше", – заявил Алексей Калицев.

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В сегменте б/у авто снижение продаж будет не столь резким – оно составит 10-30%. Дело в том, что многие желающие купить новый автомобиль переориентируются на вторичный рынок.

Ранее Фокус сообщал, что с начала апреля новые авто в РФ ощутимо подорожали, причем порой рост цен составил 50-60%.

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