Откат к 90-м из-за санкций: в России разрешат автомобильные двигатели класса "Евро-0"

Российские автоконцерны произвели несколько тысяч машин с низким экологическим стандартом. Санкции Запада остановили поставки электронных блоков управления и систем управления двигателем Bosch.

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Санкции стран Запада против России за развязывание в Украине полномасштабной войны ударили по автопрому. Поставки многих комплектующих остановлены, поэтому в России разрешили выпускать машины всех экологических классов, включая "Евро-0", пишет газета "Коммерсант".

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Концерны произвели уже несколько тысяч машин с низким экологическим стандартом, который Европа ввела еще в 1988 году. Откат до уровня 1990-х годов случился из-за остановки поставок электронных блоков управления. Аналитики отмечают, что потребители экология не важна, а вот снижение уровня безопасности и комфорта повлияет на спрос.

Проект постановления правительства РФ о "правилах оценки соответствия колесных транспортных средств, выпускаемых в особый период" упрощает требования к выпускаемым автомобилям. Требования документа коснутся крупных российских автоконцернов, производителей полуприцепов, электробусов и компаний под санкциями. Завод китайского Haval, до сих пор работающий в России, не попадает под привилегии.

[ + – ] Завод китайских авто Haval не попадает под привилегии

Условия документа распространяются на машины, произведенные с 1 апреля по 31 декабря 2022 года, уточнили источники издания.

Техрегламент Таможенного союза (ТР ТС 018) допускает производство машин класса не ниже экостандарта "Евро-5". В России это стало невозможным из-за отмены поставок систем управления двигателем Bosch, которые регулируют мощность и уровень выбросов, отметила газета.

КамАЗ уже выпускает грузовики с экостандартом "Евро-2", но не имеет права их продавать.

[ + – ] КамАЗы стоят на заводах Фото: РБК

На заводе почти два месяца обсуждают регламент, поэтому скопилось около 5 тыс. автомобилей, их не могут продать, объясняет один из собеседников Коммерсанта.

Санкции Запада бьют по автопрому РФ

Группа автопроизводителей "ГАЗ" считает, что упрощенные экотребования увеличат возможности производства при отсутствии нужных запчастей.

"Даже по тем модификациям, по которым необходимо временное снижение требований на период замены ряда компонентов, у нас будут обеспечиваться экологические параметры значительно выше, чем "Евро-0", — уверен производитель.

Директор сайта "Автостат" Сергей Удалов сказал, что владельцы авто в России не обращают внимание на экологический класс машин.

"Потребитель обращает внимание на комфорт и безопасность, например на наличие антиблокировочной системы (ABS) и системы электронного контроля устойчивости (ESP)", – заключил он.

Фокус ранее писал, что рынок России покидает известный китайский производитель автомобилей Lifan. В начале 2022 года продажи Lifan в дилерских центрах почти остановились.

Напомним, что российские военные уничтожили в Украине более 200 тыс. автомобилей, некоторые машины просто расстреливали во дворах их хозяев.