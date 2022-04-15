Китайский автомобильный бренд Lifan уходит с российского рынка

За три месяца 2022 года в ГИБДД не было зарегистрировано ни одного автомобиля Lifan, а дилерские центры сообщают, что новых поступлений машин этого бренда нет.

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Известный китайский производитель автомобилей Lifan приостановил деятельность в России. За последние три месяца не было зарегистрировано ни одного автомобиля, а также отсутствуют предложения продаж новых авто, сообщает интернет-ресурс Autonews.ru.

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Согласно статистике, в течение первых двух месяцев 2022 года Lifan продала лишь 8 автомобилей, из них 5 кроссоверов X60 и 3 — седан Solano, а на конец марта месяца компания осталась с нулевым количеством продаж.

[ + – ] Данные сайта "Киайские автомобили"

Между тем, по данным российской компании "Автостат Инфо", которая публикует информацию о регистрациях транспортных средств, в этом году на учет ГИБДД автомобили вообще не ставили. Также в Сети исчезли объявления о продажах новых Lifan на территории России.

Издание пишет, что журналисты пытались связаться с представителями компании по телефону "горячей линии", что был указан на официальном сайтом автопроизводителя, однако на звонки никто не отвечал. В итоге удалось связаться с двумя дилерскими центрами, которые продавали Lifan, где продавцы подтвердили, что машины такой марки на данный момент нет.

Отмечается, что все лишь несколько лет назад автомобильный бренд Lifan занимал практически лидирующие позиции на российском рынке, уступая лишь Chery. В 2013 году в России объем реализации автомобилей превысил 23 тысячи экземпляров. Но уже с 2016 года продажи авто стали постепенно снижаться, и в 2021 году в России продали всего лишь 617 единиц автомобилей Lifan.

В начале 2022 дилеры пытались реализовать авто еще по прошлогодним ценам, но после того, как стоимость окончательно выросла, продажи в дилерских центрах почти прекратились. Вероятно, ситуация усугубилась в связи с экономическими ограничениями, которые испытывает российский рынок, поскольку не все китайские автопроизводители хотят рисковать и оказаться под вторичными санкциями.

Ранее сообщалось, что в марте 2022 в России резко выросли цены на автомобили. Причиной этому — антироссийские экономические санкции, которые привели 15-32% подорожанию новых машин.