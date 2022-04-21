Тотальний крах: експерти прогнозують авторинку РФ небувалий обвал

Навіть оптимістичні прогнози пророкують зниження продажів на 50%. У сегменті вживаних авто падіння буде меншим.

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Санкції проти Росії за напад на Україну різко обвалять авторинок РФ. До кінця року продаж нових автомобілів зменшиться мінімум на половину. Такий прогноз озвучив голова Комітету автовиробників Асоціації європейського бізнесу Олексій Каліцев, повідомляє ТАСС.

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Експерт наголосив, що падіння на 50% (до 800-850 тис. проданих авто за підсумками року) можливе лише в тому випадку, якщо автовиробництво в Росії відновлять найближчим часом. Інакше ринок може обвалитися приблизно на 70% — поки що точно спрогнозувати ефект від санкцій складно.

[ + – ] Рівень падіння ринку залежить від того, чи відновлять свою роботу автозаводи Фото: ria.ru

"Я думаю, що ясність з поставками буде в найближчий квартал. Я не очікую істотного поліпшення ситуації протягом другого кварталу. Другий квартал — це буде період подолання всіх питань, які є. І якщо ми матимемо позитивний сценарій, ми почнемо виробляти, ринок цього року може скласти 0,8-0,85 млн автомобілів. По суті, це падіння на ті самі 50%. Якщо це відновлення виробництва буде пізніше, ніж третій квартал, то ринок буде ще меншим", — заявив Олексій Каліцев.

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У сегменті вживаних авто зниження продажів буде не настільки різким — воно становитиме 10-30%. Справа в тому, що багато охочих купити новий автомобіль переорієнтуються на вторинний ринок.

Раніше Фокус повідомляв, що з початку квітня нові авто в РФ відчутно подорожчали, причому часом зростання цін склало 50-60%.

Також ми писали, що в Росії дозволили випускати застарілі автомобілі без ABS та з двигунами стандарту Євро-0.