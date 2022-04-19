Безкоштовне розмитнення працює: на кордоні з Україною вишикувалися черги з "євроблях"

Українці почали масово ввозити недорогі авто з Європи. Найбільші черги — на українсько-польському кордоні.

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На прикордонних пунктах перепустки на Заході України знову утворилися черги. Однак якщо в перші дні війни важко виїхати із країни, то тепер — в'їхати. Одна з причин — скасування плати за розмитнення під час воєнного стану.

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Безплатне розмитнення авто в Україні йде повним ходом. Громадяни масово кинулися приганяти старі автомобілі з Європи.

За інформацією Державної митної служби, найбільше скупчення авто на єврономерах на українсько-польському кордоні — в пунктах пропуску "Краковець – Корчова", "Рава-Руська – Хребенне" та "Шегині – Медика".

[ + – ] Державна прикордонна служба просить користуватися пунктами пропуску, де немає черг Фото: ГПСУ

Переважно приганяють недорогі автомобілі вартістю 2-5 тис. євро, є серед них і так звані "битки". А ось дорогих машин небагато. Тільки у Львівську область з моменту запровадження пільг уже ввезли понад 1500 "євроблях".

Митники просять українців користуватися пунктами пропуску "Угринів – Долгобичів", "Грушів – Будомеж", "Смільниця-Кросьценко", а також оформляти документи на автомобілі на внутрішніх митних постах. Це зменшить черги на кордони та полегшить провезення гуманітарної допомоги. Крім того, для прискорення процесу передбачено можливість електронної оплати послуг митниці.

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Нульове розмитнення дозволяє знизити загальні витрати на покупку авто приблизно на 30%. Оскільки виїзд за кордон чоловікам у віці 18-60 років заборонено, то нерідко за машинами їдуть жінки, пенсіонери або особи, звільнені від служби в армії.

Раніше Фокус повідомляв, що в Україні відновили проведення іспитів з водіння на всі категорії прав.