Lexus, Cadillac та Mercedes: тисячі люксових авто для РФ застрягли у Бельгії

Машини залишаються в порту Бельгії через введені ЄС санкції на розкіш проти РФ — машини дорожчі за 50 тисяч євро заборонено експортувати до країни.

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Близько 8000 люксових автомобілів, призначених для Росії, були припарковані в порту Зебрюгге в Бельгії через санкції проти Москви за вторгнення в Україну. Машини не можуть ввезти на російську територію, а місцева влада намагається знайти вихід із ситуації. Про це повідомляє американське видання The Wall Street Journal.

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Автомобілі Lexus, Cadillac та Mercedes та інші марки привезли з Азії на початку квітня. Їх мали переправити в Росію, але вони підпали під дію європейських санкцій на ввезення в країну предметів розкоші. Зокрема санкції забороняє експортувати автомобілі вартістю понад 50 000 євро.

Журналісти зазначили, що скупчення машин є одним із прикладів плутанини в головних європейських портах щодо того, як інтерпретувати санкції проти Росії та забезпечувати їх дотримання.

"Автомобілі потрапили під заборону на розкіш, але тут застрягла низка інших продуктів, які підпадають під інші санкції. Ймовірно, автомобілі не рухатимуться протягом тривалого часу, оскільки вони, швидше за все, продаватимуться на різних ринках", — сказав директор автомобільного терміналу порту Марк Адріанс.

Він розповів, що не знає, хто купує авто у Росії і кому вони належать зараз. Представники бельгійського порту заявили, що понад 1000 контейнерів, які прямували до РФ, було заблоковано для перевірки, інші європейські порти також стикаються з цією проблемою.

"Існує багато плутанини, і нам потрібен від влади список суден, за якими ми повинні стежити. Ланцюжки поставок вже сильно порушені, а затримки з перевіркою того, які кораблі та які продукти заборонені, посилюють ситуацію", — сказала генсекретарка Європейської організації морських портів Ізабель Рікбост.

Нагадаємо, 22 квітня Фокус писав, що санкції проти Росії поставили хрест на виробництві Lada з автоматом. Російський АвтоВАЗ намагається максимально спростити автомобілі і відмовляється навіть від найсучасніших технологій.

Раніше експерти прогнозували для автомобільного ринку РФ обвал через санкції через її вторгнення в Україну. До кінця 2022 року продажі нових машин у Росії зменшаться мінімум на половину.