Без розкоші. ЄС заборонив ввозити в Росію чорну ікру та яхти

До нового списку санкцій проти РФ потрапили предмети розкоші.

Євросоюз увів нові санкції щодо Росії за військове вторгнення в Україну. У новому списку обмежень наявні предмети розкоші. Про це повідомляє Інтерфакс.

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Серед "розкішних" підсанкційних предметів — круїзні судна, чорна ікра, породисті коні, елітний алкоголь, дороге каміння та метали, парфуми. Зокрема заборонений імпорт дорогих автомобілів (за понад 50 тисяч євро), мотоцикли (за понад 5 тисяч євро), предмети мистецтва, музичні інструменти, антикваріат тощо.

Загалом список заборонених позицій становить 14 сторінок.

Тим часом в ЄС конфіскують яхти російських олігархів, наближених до Володимира Путіна та причетних до початку війни в Україні. Фокус зібрав в одному матеріалі найцікавіші та найдорожчі випадки втрат супер'яхт.

Нагадаємо, Росія у свою чергу ввела санкції проти США. Серед підсанкційних осіб — президент Штатів Джо Байден.