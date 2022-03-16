Без розкоші. ЄС заборонив ввозити в Росію чорну ікру та яхти
До нового списку санкцій проти РФ потрапили предмети розкоші.
Євросоюз увів нові санкції щодо Росії за військове вторгнення в Україну. У новому списку обмежень наявні предмети розкоші. Про це повідомляє Інтерфакс.
Серед "розкішних" підсанкційних предметів — круїзні судна, чорна ікра, породисті коні, елітний алкоголь, дороге каміння та метали, парфуми. Зокрема заборонений імпорт дорогих автомобілів (за понад 50 тисяч євро), мотоцикли (за понад 5 тисяч євро), предмети мистецтва, музичні інструменти, антикваріат тощо.
Загалом список заборонених позицій становить 14 сторінок.
Тим часом в ЄС конфіскують яхти російських олігархів, наближених до Володимира Путіна та причетних до початку війни в Україні. Фокус зібрав в одному матеріалі найцікавіші та найдорожчі випадки втрат супер'яхт.
Нагадаємо, Росія у свою чергу ввела санкції проти США. Серед підсанкційних осіб — президент Штатів Джо Байден.