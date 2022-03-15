Росія ввела санкції проти топчиновників США: хто увійшов до списку

У МЗС Росії заявили, що обмеження стали "неминучим наслідком украй русофобського курсу, взятого адміністрацією США"

Росія запровадила санкції проти президента США Джо Байдена й інших топчиновників країни. До цього списку увійшли 13 американців із нинішньої влади, а також колишні чиновники. Такі дії Росії стали відповіддю на санкції Заходу. Крім того, незабаром список буде розширено. Про це повідомили в Міністерстві закордонних справ Росії.

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У заяві МЗС РФ сказано, що російські обмеження стали "неминучим наслідком украй русофобського курсу, взятого адміністрацією США".

Хто входить у "стоп лист" із американських кіл влади

Президент США Джо Байден

Держсекретар США Ентоні Блінкен.

Міністр оборони США Ллойд Остін.

Голова Комітету начальників штабів Збройних сил США генерал Марк Міллі.

Помічник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван.

Директор ЦРУ Вільямс Бернс.

Прессекретарка Білого дому Джен Псакі.

Заступник помічника резидента США з нацбезпеки Даліп Сінгх.

Директорка Агентства з міжнародного розвитку Саманта Пауер.

Син президента США Хантер Байден.

Колишня держсекретарка США Гілларі Клінтон.

Перший заступник Міністра фінансів Адевейл Адеємо.

Президент і голова ради директорів Експортно-імпортного банку Рета Джо Льюїс.

Однак у російському дипломатичному відомстві зазначили, що Росія не відмовляється підтримувати офіційні зв'язки з американською владою, якщо вони відповідають національним інтересам. Також МЗС РФ анонсувало розширення списку санкцій. До нього увійдуть військові, законодавці, бізнесмени, експерти та медійні персони, які, на їхню думку, русофобськи налаштовані або сприяють розпалюванню ненависті до Росії.

Нагадаємо, 11 березня США ввели санкції проти дружини Дмитра Пєскова Тетяни Навки та ще 12 депутатів Держдуми. Вони діятимуть доти, доки Росія не виведе війська з України.

Раніше, 3 березня США ввели санкції проти Дмитра Пєскова та наближених до Путіна олігархів. Загалом під нові обмеження потрапили 19 олігархів і 47 членів їхніх сімей. Серед них – Алішер Усманов, брати Ротенберги та Євген Пригожин.