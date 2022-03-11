США вводять санкції проти дружини Пєскова, його дітей та ще 12 депутатів Держдуми

Відомо, що раніше санкції ввели проти самого Дмитра Пєскова. Тепер обмеження торкнуться його дружини Тетяни Навки та їх повнолітніх дітей.

Сполучені Штати Америки запроваджують санкції проти дружини прессекретаря президента РФ Дмитра Пєскова. Також Штати застосують санкції й до повнолітніх дітей Піскова та Навки. Про це 11 березня на пресконференції заявив офіційний представник Державного департаменту США Нед Прайс.

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Дружина Дмитра Пєскова Тетяна Навка — відома фігуристка та уродженка українського міста Дніпро.

Крім того, під час брифінгу Нед Прайс заявив, що Держдеп запроваджує санкції ще проти 12 депутатів Держдуми РФ. Представник Державного департаменту також наголосив, що США залишаються єдиними з Україною і полегшення санкцій Росії чекати не варто. Прайс зазначив, що обмеження триватимуть до того моменту, поки РФ "не змінить курс і не послабить свою жорстоку агресію":

"Путін відновив свою облогу України й розширив атаки на вільну та суверенну державу. Ведучи невиправдану війну з мирним сусідом, Путін також сильніше пригнічує російське інакодумство вдома", — сказав Нед Прайс.

3 березня США ввели санкції проти прессекретаря Путіна Дмитра Пєскова, а також наближених до президента РФ олігархів, таких як Алішер Усманов, брати Ротенберги та Євген Пригожин. Через війну, яку розв'язала Росія на території мирної України, росіяни живуть під величезною кількістю санкцій. Штати раніше вже ввели санкції проти РФ та Білорусі, які торкнулися оборонки, нафтопереробки та імпорту. Акції компаній країни-агресора вже різко впали, і все йде до дефолту.

11 березня президент США Джо Байден анонсував заборону на імпорт російського алкоголю та морепродуктів у спробі посилити вплив на Росію. Ці заходи торкаються невеликої частини американського імпорту і водночас поширюються на "канонічні російські харчові продукти": горілку та ікру. Президент США також закликав американських законодавців скасувати торговельні привілеї для Росії.

Крім того, 11 березня Байден попередив Путіна, що пряме зіткнення РФ із НАТО призведе до світової війни. Під час виступу президент США запевнив, що Вашингтон захищатиме кожен дюйм НАТО. Через це до Латвії, Естонії, Литви та Румунії відправили 12 тисяч американських солдатів.