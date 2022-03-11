Байден попередив Путіна, що пряме зіткнення РФ із НАТО призведе до світової війни (відео)

Під час виступу президент США запевнив, що Вашингтон захищатиме кожен дюйм НАТО. Через це до Латвії, Естонії, Литви та Румунії відправили 12 тисяч американських солдатів.

11 березня президент США Джозеф Байден під час конференції Палати представників заявив, що Штати готові захищати кожен дюйм НАТО, а пряме зіткнення РФ з Альянсом призведе до Третьої світової війни.

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Раніше Джо Байден оголосив про нові кроки щодо притягнення Росії до відповідальності за її невиправдану війну проти України. Також, за його словами, "США захищатимуть кожен дюйм землі країн НАТО".

"Ми продовжимо виступати разом з нашими союзниками в Європі й надсилати зрозуміле повідомлення: ми захищатимемо кожен дюйм території НАТО, єдиним, зарядженим НАТО. Один рух… ось чому я відправив 12 тисяч військових США до кордонів РФ до Латвії, Естонії, Литви, Румунії "Тільки вони рушать — гарантовано ми відповімо. І буде Третя світова війна. Але в нас є священне зобов'язання щодо території НАТО — стаття 5. Ми не будемо воювати Третю світову війну в Україні", — сказав Джо Байден.

11 березня президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що "Україна готувала атаку на підрозділи білоруської та російської армій, тому РФ була змушена завдати превентивного удару". За його словами, якби Кремль не завдав превентивного удару по українських позиціях — Київ "атакував би війська Білорусі та Росії, які були на навчаннях".

Нагадаємо, 24 лютого Олександр Лукашенко заявив, що знав про повномасштабне вторгнення армії РФ в Україну. За словами президента країни-агресора, він намагався запобігти бомбардуванню українських міст і пропонував українській владі проводити переговори з Володимиром Путіним.

Як заявив 11 березня заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква, Україна згодна на нейтральний статус щодо НАТО, але Київ тоді має отримати жорсткі гарантії безпеки.