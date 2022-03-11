Україна готова до нейтралітету щодо НАТО, але потрібні гарантії безпеки, — ОП

Київ має отримати жорсткі гарантії безпеки, якщо Україна стане поза НАТО.

Україна згодна на нейтральний статус щодо НАТО, але Київ у такому разі має отримати жорсткі гарантії безпеки. Про це заявив заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква, повідомляє CNN.

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"Україна відкрита для нейтралітету, якщо НАТО наразі не готове прийняти Україну. Але водночас нам потрібні тверді гарантії безпеки для України, щоб ці жахливі війни, ця жахлива агресія не повторилися в майбутньому", — заявив чиновник.

Жовква заявив, що Україна готова працювати з президентом РФ Володимиром Путіним і своїми сусідами над створенням "оновленої системи безпеки Європи".

За його словами, сьогодні наша країна бореться за безпеку в Європі та обговорюватиме її без президента Володимира Зеленського — недоречно (як це зробив лідер Франції Емманюель Макрон, каже заступник глави ОП).

Нагадаємо, радник голови МВС Антон Геращенко заявив, що Україна готова відмовитись від членства в НАТО, якщо отримає потужні гарантії безпеки від США та Британії.

Давид Арахамія, голова фракції "Слуга народу" у ВР заявив, що в Альянсі поки що не готові навіть обговорювати членство України в НАТО найближчими роками.