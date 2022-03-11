Украина готова к нейтралитету по отношению к НАТО, но нужны гарантии безопасности, - ОП
Киев должен получить жесткие гарантии безопасности, если Украине станется вне НАТО.
Украина согласна на нейтральный статус по отношению к НАТО, но Киев в таком случае должен получить жесткие гарантии безопасности. Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква, передает CNN.
"Украина открыта для нейтралитета, если НАТО на данный момент не готов принять Украину. Но в то же время нам нужны твердые гарантии безопасности для Украины, чтобы эти ужасные войны, эта ужасная агрессия не повторились в будущем", — заявил чиновник.
Жовква заявил, что Украина готова работать с президентом РФ Владимиром Путиным и своими соседями над созданием "обновленной системы безопасности Европы".
По его словам, сегодня наша страна борется за безопасность в Европе и обсуждать ее без президента Владимира Зеленского — неуместно (как это сделал лидер Франции Эммануэль Макрон, говорит замглавы ОП).
Напомним, советник главы МВД Антон Геращенко заявил, что Украина готова отказаться от членства в НАТО, если получит мощные гарантии безопасности от США и Британии.
Давид Арахамия, глава фракции "Слуга народа" в ВР заявил, что в Альянсе пока не готовы даже обсуждать членство Украины в НАТО в ближайшие годы.