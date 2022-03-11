Украина готова к нейтралитету по отношению к НАТО, но нужны гарантии безопасности, - ОП

Киев должен получить жесткие гарантии безопасности, если Украине станется вне НАТО.

Украина согласна на нейтральный статус по отношению к НАТО, но Киев в таком случае должен получить жесткие гарантии безопасности. Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква, передает CNN.

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"Украина открыта для нейтралитета, если НАТО на данный момент не готов принять Украину. Но в то же время нам нужны твердые гарантии безопасности для Украины, чтобы эти ужасные войны, эта ужасная агрессия не повторились в будущем", — заявил чиновник.

Жовква заявил, что Украина готова работать с президентом РФ Владимиром Путиным и своими соседями над созданием "обновленной системы безопасности Европы".

По его словам, сегодня наша страна борется за безопасность в Европе и обсуждать ее без президента Владимира Зеленского — неуместно (как это сделал лидер Франции Эммануэль Макрон, говорит замглавы ОП).

Напомним, советник главы МВД Антон Геращенко заявил, что Украина готова отказаться от членства в НАТО, если получит мощные гарантии безопасности от США и Британии.

Давид Арахамия, глава фракции "Слуга народа" в ВР заявил, что в Альянсе пока не готовы даже обсуждать членство Украины в НАТО в ближайшие годы.