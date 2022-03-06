НАТО не готово обсуждать членство Украины в альянсе ближайшие 5-10 лет, - Арахамия

По словам политика, Украина будет бороться за результат, а не за процесс вступления в НАТО.

Давид Арахамия, глава фракции "Слуга народа" в ВР заявил, что в Альянсе пока не готовы даже обсуждать членство Украины в НАТО в ближайшие годы. Об этом Арахамия сказал во время интервью американскому каналу Fox News.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

"Ответ, который мы получаем от стран НАТО, заключается в том, что они не готовы даже обсуждать вопрос о нашем членстве, по крайней мере, в течение ближайших пяти или десяти лет. Мы не будем бороться за заявку на вступление в НАТО, мы будем бороться за результат, а не за процесс", — сказал Арахамия.

НАТО отказалось закрыть небо над нашей страной. По словам Арахамии, это очень нужно Украине, ведь будет "спасено столько жизней".

"Россия господствует в небе. Как только мы остановим их господство в воздухе, мы сможем остановить их и на земле. Даже учитывая тот факт, что их армия в пять или десять раз больше нашей, мы уверены, что дадим им отпор", — сказал Арахамия.

По словам политика, даже если НАТО не хочет закрывать небо над Украиной, то оно может дать средства ПВО.

"Мы должны остановить российские самолеты. Нам не нужны натовские самолеты, дайте нам ПВО и мы сами все сделаем", — заявил политик.

Учитывая, что Давид Арахамия является членом делегации Украины на переговорах с РФ, то он сообщил, что "в переговорах есть некоторый прогресс".

"Единственное о чем почти невозможно договориться — это Крым и так называемые "республики", на признании независимости которых настаивает Россия. Этого не допустят сами украинцы. Тут дело даже не в политиках. Наша позиция тверда. Мы готовы обсуждать любые другие варианты, но не признание этих территорий", — сказал Арахамия.

Напоминаем, что следующий раунд переговоров с Россией пройдет 7 марта. По словам Арахамии, эта встреча снова пройдет на украинско-белорусской границе.

Как уже писал Фокус, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Украина может получить польские самолеты МиГ-29. Если Штаты договорятся о поставке в Польшу американских истребителей, то польская сторона возможно передаст самолеты МиГ-29 нашей стране.