Следующий раунд переговоров с РФ пройдет 7 марта, — Арахамия

Встреча, по словам члена делегации, снова пройдет на украинско-белорусской границе.

Третий раунд переговоров Украины с РФ по поводу полномасштабного вторжения государства-агрессора на украинскую территорию состоится в грядущий понедельник, 7 марта. Об этом в своем Facebook сообщил глава парламентской фракции "Слуга народа", член украинской делегации Давид Арахамия.

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"Третий раунд переговоров состоится в понедельник", — говорится в посте политика.

В комментарии "Стране" Арахамия уточнил, что встреча снова состоится на украинско-белорусской границе.

Напомним, ранее советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк, который также состоит в украинской делегации, сообщал, что следующая встреча может состояться в субботу-воскресенье, 5-6 марта, а для проведения переговоров Украина находится на "прямой связи" с представителями государства-агрессора.

Ранее другой советник главы ОП Алексей Арестович по итогам переговоров 4 марта сообщил о том, что РФ снизила требования к Украине для окончания полномасштабной войны и речи о "денацификации" государства уже не идет. В то же время украинская сторона требует прекращения огня, оглашения перемирия и организацию гуманитарных коридоров для вывоза жителей из разрушенных или постоянно обстреливаемых населенных пунктов.

Ранее СМИ сообщали, что сотрудники Службы безопасности Украины убили члена первой украинской делегации на переговорах с РФ в Гомеле Дениса Киреева. Предположительно его подозревали в государственной измене.