Москва снижает требования и уже не говорит о "денацификации" Украины, — Арестович (видео)

Как сообщил советник ОП, смена риторики с российской стороны связана с невозможностью достигнуть в Украине политических целей Кремля военным путем.

Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович прокомментировал результаты второго раунда переговоров делегаций Украины и России. По его словам российская сторона постепенно снижает требования и уже не ведет речь о "денацификации" в Украине. Об этом он рассказал в эфире телеканала "Украина 24".

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"Россияне постепенно снижают требования. Вчера уже были известны слова министра иностранных дел России Сергея Лаврова. И если мы внимательно посмотрим, то они уже прекратили разговоры о денацификации", — сказал Арестович.

По его словам, российская сторона подняла вопросы о внеблочном статусе Украины и недопущении размещения на ее территории отдельных видов наступательного вооружения.

"Уменьшение степени требований показывают, что достигнуть политических целей, которые они поставили перед собою, военным путем не удается", — отметил советник.

Арестович также сообщил, что во время вчерашних переговоров сторонам удалось прийти к единственному соглашению — оказание гуманитарной помощи окруженным городам в Украине. Он добавил, что эта договоренность будет поддержана международным сообществом.

"Возникла теоретическая договоренность, согласие сторон, относительно оказания гуманитарной помощи либо гуманитарных коридоров окруженным городам в Украине, городам, страдающим от российского нашествия", — сказал Арестович.

Ранее сообщалось, что глава МИД РФ Сергей Лавров, отвечая на вопросы журналистов, не стал детально перечислять те пункты, которые были вынесены на второй этап российско-украинских переговоров. Он лишь подчеркнул, что условия России минимальны, а именно — РФ не может допустить прямой угрозы со стороны Украины, которая "неуемно" стремится в НАТО.

Напомним, что 3 марта президент Украины Владимир Зеленский обратился к Путину, предложив ему "переговоры, но не за 30-метровым столом". Глава государства подчеркнул, что Украина не представляет угрозы для РФ, не находится в блоке НАТО и не имеет ядерного оружия.