Москва зменшує вимоги і вже не говорить про "денацифікацію" України, — Арестович (відео)

Як повідомив радник ОП, зміна риторики з російської сторони пов'язана з неможливістю досягти в Україні політичних цілей Кремля воєнним шляхом.

Радник глави Офісу президента України Олексій Арестович прокоментував результати другого раунду переговорів делегацій України та Росії. За його словами, російська сторона поступово зменшує вимоги й вже не говорить про "денацифікацію" в Україні. Про це він розповів у ефірі телеканалу "Україна 24".

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"Росіяни поступово зменшують вимоги. Учора вже були відомі слова міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова. І якщо ми пильно подивимося, то вони вже припинили розмови про денацифікацію", — сказав Арестович.

За його словами, російська сторона порушила питання щодо позаблокового статусу України та недопущення розміщення на її території деяких видів наступального озброєння.

"Зменшення вимог показує, що досягти політичних цілей, які вони поставили перед собою, військовим шляхом не вдається", — зазначив радник.

Арестович також повідомив, що під час учорашніх переговорів сторонам вдалося дійти згоди в одному — надання гуманітарної допомоги оточеним містам в Україні. Він додав, що цю домовленість підтримає міжнародна спільнота.

"Виникла теоретична домовленість, згода сторін щодо надання гуманітарної допомоги або гуманітарних коридорів оточеним містам в Україні, містам, що страждають від російської навали", — сказав Арестович.

Раніше повідомляли, що глава МЗС РФ Сергій Лавров, відповідаючи на запитання журналістів, не став детально перераховувати пункти, які винесли на другий етап російсько-українських переговорів. Він лише підкреслив, що умови Росії мінімальні, а саме — РФ не може допустити прямої загрози з боку України, яка "невгамовно" прагне в НАТО.

Нагадаємо, що 3 березня президент України Володимир Зеленський звернувся до Путіна, запропонувавши йому "переговори, але не за 30-метровим столом". Глава держави наголосив, що Україна не становить загрози для РФ, не перебуває в блоці НАТО і не має ядерної зброї.