"Піди з нашої землі!": Зеленський звернувся до Путіна і запропонував переговори (відео)

Президент України заявив, що Україна зараз — "огорожа" між цивілізацією та не цивілізацією. Далі від Путіна можуть постраждати Латвія, Литва, Естонія, Молдова, Грузія, Польща.

3 березня президент України Володимир Зеленський звернувся до Путіна, запропонувавши йому "переговори, але не за 30-метровим столом". Український гарант також спитав у Путіна, чого той боїться. Відео з пресконференції президента України Володимира Зеленського опублікувало видання "Сьогодні".

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Український гарант зазначив, що Україна себе захищає, але російські війська хочуть усе довкола розбити. Під час пресконференції журналіст поставив питання українському президентові "чи є якісь гарантії?", на що Зеленський відповів:

"Гарантії для чого? Ми не нападаємо на Росію і не збираємося на неї нападати. Ми в НАТО? — Ні. У нас є ядерна зброя? — Ні. Що я маю сказати? Кому я повинен щось дати? Це ж теж інформаційна бомба, про яку всі говорять.

Володимир Зеленський також звернувся до президента країни-агресора Путіна, запропонувавши йому переговори:

"Що ти хочеш від нас? Іди з нашої землі! Не хочеш зараз піти — сядь зі мною за стіл переговорів. Я вільний, сядь зі мною. Тільки не за 30-метровий стіл, як із президентом Франції Макроном та канцлером Німеччини Шольцом. Я ж сусід, я не кусаюся, я нормальний мужик, сядь зі мною і поговори. Чого ти боїшся? Ми нікому не загрожуємо, ми не терористи, ми не захоплюємо банки та чужі землі", — сказав Зеленський.

Також під час пресконференції президент України заявив, що Україна — "країна між цивілізацією та не цивілізацією", і надалі від російської агресії можуть постраждати Латвія, Литва, Естонія, Молдова, Грузія та Польща. За словами президента, навіть українська сторона краще ставиться до окупантів, ніж їхнє керівництво до своїх військових.

Через тиждень війни, яку розв'язала Росія, майже 90% українців упевнені, що Україна звільниться від окупантів. Як заявив міністр оборони України Олексій Резніков, українська армія знищила стільки окупантів та ворожої техніки, що можна було б озброїти армії кількох країн. Крім того, міністр зазначив, що можливості української армії зростають, адже надходить нова допомога.

3 березня в СБУ заявили, що російські солдати здаються в полон цілими групами. Загарбники, які вторглися на територію України, не очікували зустріти настільки сильний опір з боку ЗСУ та пересічних українців.

Росія провела мобілізацію чоловіків на окупованих територіях, щоб воювати проти України. У свою чергу МЗС України попереджає, що армія РФ готує провокації з обстрілом свого ж мирного населення "градами", щоб звинуватити в цьому Україну.