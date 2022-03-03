Українці вже знищили стільки техніки РФ, що можна було б озброїти кілька армій, – Резніков

Через тиждень війни, яку розв'язала Росія, майже 90% українців упевнені, що Україна звільниться від окупантів.

Російські окупанти злякалися ганебної поразки та почали здійснювати злочини проти людяності. Про це у своїй заяві 3 березня повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.

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"Раніше я не замислювався, скільки годин у тижні. Виявилося, 168. Вже цілий тиждень Україна дає відсіч ворожим окупантам. Ніхто в Росії та на Заході не вірив, що ми можемо протриматися тиждень. Єдині, хто вірив, — це ми з вами. 2\3 українців до 24 лютого були впевнені, що в разі нападу ми вистоємо, а сьогодні таких майже 90%. Це результат героїзму наших захисників та захисниць, професійних дій командування, кожного українця, медиків, рятувальників, комунальників, залізничників, журналістів та фінансистів, які тримають свій фронт", — звернувся Резніков.

Міністр виділив мерів і керівників населених пунктів, які зараз на передовій: Чернігів, Суми, Конотоп, Харків, Маріуполь, Херсон, Миколаїв – це форпости Європи.

Олексій Резніков наголосив, що українська армія знищила стільки окупантів і ворожої техніки, що можна було б озброїти армії кількох країн. Крім того, міністр зазначив, що можливості української армії зростають, адже надходить нова допомога.

"На багатьох ділянках захисники територіальної оборони проявили себе блискуче. Наші повітряні аси вже стали легендами. Десантники, піхота, артилерія, всі доводять, що українці — найкращі. А російські окупанти злякалися ганебної поразки та почали здійснювати злочини проти людяності. Вони обстрілюють лікарні, убивають жінок і дітей. Це не армія, а звичайні боягузи й терористи", — заявив міністр Резніков.

В Україні – восьмий день війни. У деяких населених пунктах важка гуманітарна ситуація — електрика зникла, а запаси продуктів вичерпуються. Раніше Фокус писав про воєнні дії на Сіверщині за 2 березня. Загострюється ситуація на півдні України, де Одеса готується до десанту ворога, а в Херсоні окупанти проводять обстріли житлових районів міста.