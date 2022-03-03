Восьмий день війни: боротьба в Сумській області та обстріл у Чернігові

У деяких населених пунктах важка гуманітарна ситуація — електрика зникла, а запаси продуктів вичерпуються.

3 березня розпочалося для Сіверщини з добрих новин — за повідомленнями Генштабу ЗСУ та секретаря РНБО Олексія Данілова, підрозділи української армії та прикордонної служби на Сумщині вийшли на лінію кордону з РФ. У той же час два підрозділи ворога утримують в облозі Суми, Лебедин та Охтирку. На Чернігівщині ворог намагається зміцнитись у районах міст Любеч на північному заході області, поряд із кордоном з Білоруссю, а також біля Мени, районного центру на схід від Чернігова. Чотири підрозділи армій ворога намагаються відновити наступ на Ніжинському та Прилуцькому напрямках на півдні Чернігівщини.

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Сумська область

За повідомленням Дмитра Живицького, голови Сумської ОДА, найнапруженіша ситуація в області у місті Тростянець, яке з 1 березня окуповано ворогом.

"Окупанти все ще в місті, але деморалізовані, розбиті, злі. Працюють наші війська, учора росіяни зазнали великих втрат. Про Тростянець знають і допомагають усі, хто має можливість, на всіх рівнях", — написав сьогодні Павло Роженко, депутат Тростянецької міськради.

Ворог намагається прорватись углиб країни. Зокрема, російські підрозділи вийшли до села Московський Бобрик на кордоні з Полтавською областю, грабували магазини та змушували місцевих жителів відновлювати зруйнований міст під дулами автоматів. Проте сьогодні просування ворога в цьому напрямку зупинено — як повідомляє 93 Окрема механізована бригада "Холодний Яр", колону супротивника знищили.

Також у Боромлянській ОТГ повідомляють про велику колону ворога, що рухається у бік Лебедина.

У місті Суми ніч пройшла спокійно, обстрілу не було.

"Готуємось до роздачі продуктів, відкриття аптек. Місто з теплом та світлом, працюємо у штатному посиленому режимі" – розповів Олександр Лисенко, мер обласного центру.

В Охтирці, яка зазнавала масованих обстрілів у попередні дні, також було спокійніше в першій половині дня.

"ЗСУ відігнали ворога далеко до самого кордону, і починають виловлювати територією ОТГ деморалізованого, повністю спустошеного ворога, беруть його в полон і допитують", — повідомив Павло Кузьменко, міський голова Охтирки.

Однак, о 4-й годині дня місто зазнало бомбардування — ворог зруйнував місцеву ТЕЦ, залізничний вокзал.

Чернігівська область

За ранок 3 березня на Чернігів скоєно два удари, внаслідок яких спалахнули резервуари з паливом на нафтобазі, а також є руйнування житлових будинків у центрі міста. Авіаудару зазнали дві школи, приватні будинки. За попередньою інформацією ДСНС України, з-під завалів витягли тіла 22 осіб, рятувальні роботи продовжуються.

Усі ці дні ворожі підрозділи зосереджено у містечку Седнів на північному сході від Чернігова, а також у навколишніх селах. ОТГ на межі гуманітарної катастрофи.

"Населені пункти Седнівської ОТГ опинилися в блокаді. Немає можливості постачати продукти та медикаменти, нинішніх запасів вистачить на 2-3 дні. Дуже складна гуманітарна ситуація в селі Черниш, де люди не виходять сім днів із підвалів, четверту добу відключено електрику. Окупанти забороняють виходити на вулиці. Мешканцям села навіть довелося тимчасово поховати небіжчика на городі біля власного будинку", — повідомив Олексій Барановський, перший заступник голови сільради, і закликав створити "зелений коридор" для гуманітарного постачання.

У сусідньому місті Городня, через яке йшли колони ворога, також немає електроенергії, лише сьогодні з'явився мобільний зв'язок.

Раніше Фокус писав про військові дії на Сіверщині за 2 березня. Загострюється ситуація на півдні України, де Одеса готується до десанту ворога, а в Херсоні окупанти проводять обстріли житлових районів міста.