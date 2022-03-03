Восьмой день войны: Борьба в Сумской области и обстрелы в Чернигове

В некоторых населенных пунктах тяжелая гуманитарная ситуация — электричество пропало, а запасы продуктов исчерпываются.

3 марта началось для Северщины с хороших новостей — по сообщениям Генштаба ВСУ и секретаря СНБО Алексея Данилова, подразделения украинской армии и пограничной службы на Сумщине вышли на линию границы с РФ. В то же время два подразделения врага удерживают в осаде Сумы, Лебедин и Ахтырку. На Черниговщине враг пытается укрепиться в районах городов Любеч на северо-западе области, рядом с границей с Беларусью, а также у Мены, районного центра на восток от Чернигова. Четыре подразделения армий врага пытаются возобновить наступление на Нежинском и Прилуцком направлениях на юге Черниговщины.

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Сумская область

По сообщению Дмитрия Живицкого, главы Сумской ОГА, наиболее напряженная ситуация в области в городе Тростянец, который с 1 марта оккупирован врагом.

"Оккупанты все еще в городе, но деморализованные, разбитые, злые. Работают наши войска, вчера россияне понесли большие потери. О Тростянце знают и помогают все, у кого есть возможность, на всех уровнях", — написал сегодня Павел Роженко, депутат Тростянецкого горсовета.

Враг пытается прорваться вглубь страны. В частности, российские подразделения вышли к селу Московский Бобрик на границе с Полтавской областью, грабили магазины и заставляли местных жителей восстанавливать разрушенный мост под дулами автоматов. Однако сегодня продвижение врага в этом направлении остановлено — как сообщает 93 Отдельная механизированная бригада "Холодный Яр", колонну противника уничтожили.

Также в Боромлянской ОТГ сообщают о большой колонне врага, двигающейся в сторону Лебедина.

В городе Сумы ночь прошла спокойно, обстрелов не было.

"Готовимся к раздаче продуктов, открытию аптек. Город с теплом и светом, работаем в штатном усиленном режиме". — рассказал Александр Лысенко, мэр областного центра.

В Ахтырке, которая подвергалась массированным обстрелам в предыдущие дни, также было спокойнее в первой половине дня.

"ВСУ отогнали врага далеко к самой границе, и начинают вылавливать по территории ОТГ деморализованного, полностью опустошенного врага, берут его в плен и допрашивают", — сообщил Павел Кузьменко, городской голова Ахтырки.

Однако в 4 часа дня город подвергся бомбардировке — враг разрушил местную ТЕЦ, железнодорожный вокзал.

Черниговская область

За утро 3 марта на Чернигов совершены два удара, в результате которых загорелась резервуары с топливом на нефтебазе, а также есть разрушения жилых домов в центре города. Авиаудару подверглись две школы, частные дома. По предварительной информации ГСЧС Украины, из-под завалов вытянули тела 22 человек, спасательные работы продолжаются.

Все эти дни вражеские подразделения сосредоточены в городке Седнев на северо-востоке от Чернигова, а также в окрестных селах. ОТГ на грани гуманитарной катастрофы.

"Населенные пункты Седневской ОТГ оказались в блокаде. Нет возможности поставлять продукты и медикаменты, нынешних запасов хватит на 2-3 дня. Очень сложная гуманитарная ситуация в селе Черныш, где люди не выходят семь дней из подвалов, четвертые сутки отключено электричество. Оккупанты запрещают выходить на улицы. Жителям села даже пришлось временно похоронить покойника на огороде у собственного дома", — сообщил Алексей Барановский, первый заместитель головы седневского сельсовета, и призвал создать "зеленый коридор" для гуманитарных поставок.

В соседнем городе Городня, через который шли колонны врага, также нет электроэнергии, лишь сегодня появилась мобильная связь.

Ранее Фокус писал о военных действиях на Северщине за 2 марта. Обостряется ситуация на юге Украины, где Одесса готовится к десанту врага, а в Херсоне оккупанты проводят массированные обстрелы жилых районов города.