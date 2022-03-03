Украинцы уже уничтожили столько техники РФ, что можно было бы вооружить несколько армий, – Резников

Спустя неделю войны, которую развязала Россия, почти 90% украинцев уверены в том, что Украина освободится от оккупантов.

Российские оккупанты испугались позорного поражения и начали осуществлять преступления против человечности. Об этом в своем заявлении 3 марта сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.

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"Раньше я не задумывался, сколько часов в неделе. Оказалось, 168. Уже целую неделю Украина дает отпор вражеским оккупантам. Никто в России и на Западе не верил, что мы можем продержаться неделю. Единственные, кто верил — это мы с вами. 2\3 украинцев до 24 февраля были уверены, что в случае нападения мы выстоим, а сегодня таких почти 90%. Это результат героизма наших защитников и защитниц, профессиональных действий командования, каждого украинца, медиков, спасателей, коммунальщиков, железнодорожников, журналистов и финансистов, которые держат свой фронт", — обратился Резников.

Министр выделил мэров и руководителей населенных пунктов, которые сейчас на передовой: Чернигов, Сумы, Конотоп, Харьков, Мариуполь, Херсон, Николаев — это форпосты Европы.

Алексей Резников акцентировал, что украинская армия уничтожила столько оккупантов и вражеской техники, что можно было бы вооружить армии нескольких стран. Кроме того, министр отметил, что возможности украинской армии растут, ведь поступает новая помощь.

"На многих участках защитники территориальной обороны проявили себя блестяще. Наши воздушные асы уже стали легендами. Десантники, пехота, артиллерия, все доказывают что украинцы — лучшие. А российские оккупанты испугались позорного поражения и начали осуществлять преступления против человечности. Они обстреливают больницы, убивают женщин и детей. Это не армия, а обычные трусы и террористы", — заявил министр Резников.

В Украине — восьмой день войны. В некоторых населенных пунктах тяжелая гуманитарная ситуация — электричество пропало, а запасы продуктов исчерпываются. Ранее Фокус писал о военных действиях на Северщине за 2 марта. Обостряется ситуация на юге Украины, где Одесса готовится к десанту врага, а в Херсоне оккупанты проводят массированные обстрелы жилых районов города.