"Уйди с нашей земли!": Зеленский обратился к Путину и предложил переговоры (видео)

Президент Украины заявил, что Украина сейчас — "забор" между цивилизацией и не цивилизацией. Дальше от Путина могут пострадать Латвия, Литва, Эстония, Молдова, Грузия, Польша.

3 марта президент Украины Владимир Зеленский обратился к Путину, предложив ему "переговоры, но не за 30-метровым столом". Украинский гарант также спросил у Путина, чего тот боится. Видео с пресс-коференции президента Украины Владимира Зеленского опубликовало издание "Настоящее время".

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Украинский гарант отметил, что Украина себя защищает, но русские войска хотят все вокруг разбить. Во время пресс-конференции журналист задал вопрос украинскому президенту "есть ли какие-то гарантии?", на что Зеленский ответил:

"Гарантии для чего? Мы не нападаем на Россию и не собираемся на нее нападать. Мы в НАТО? — Нет. У нас есть ядерное оружие? — Нет. Что я должен сказать? Кому я должен что-то дать? Это же тоже информационная бомба, о которой все говорят".

Владимир Зеленский также обратился к президенту страны-агрессора Путину, предложив ему переговоры:

"Что ты хочешь от нас? Уйди с нашей земли! Не хочешь сейчас уйти — сядь со мной за стол переговоров. Я свободен, сядь со мной. Только не за 30-метровый стол, как с президентом Франции Макроном и канцлером Германии Шольцом. Я же сосед, я не кусаюсь, я нормальный мужик, сядь со мной и поговори. Чего ты боишься? Мы никому не угрожаем, мы не террористы, мы не захватываем банки и чужие земли", — сказал Зеленский.

Также во время пресс-конференции президент Украины заявил, что Украина — "страна между цивилизацией и не цивилизацией", и далее от российской агрессии могут пострадать Латвия, Литва, Эстония, Молдова, Грузия и Польша. По словам президента, даже украинская сторона лучше относится к оккупантам, чем их руководство к своим же военным.

Спустя неделю войны, которую развязала Россия, почти 90% украинцев уверены в том, что Украина освободится от оккупантов. Как заявил министр обороны Украины Алексей Резников, украинская армия уничтожила столько оккупантов и вражеской техники, что можно было бы вооружить армии нескольких стран. Кроме того, министр отметил, что возможности украинской армии растут, ведь поступает новая помощь.

3 марта в СБУ заявили, что российские солдаты сдаются в плен целыми группами. Захватчики, вторгшиеся на территорию Украины, не ожидали встретить настолько сильное сопротивление со стороны ВСУ и рядовых украинцев.

Россия провела мобилизацию мужчин на оккупированных территориях, чтобы воевать против Украины. В свою очередь МИД Украины предупреждает, что армия РФ готовит провокации с обстрелом своего же мирного населения "градами", чтобы обвинить в этом Украину.