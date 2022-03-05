Наступний раунд переговорів із РФ пройде 7 березня, — Арахамія

Зустріч, за словами члена делегації, знову проходитиме на українсько-білоруському кордоні.

Третій раунд переговорів України з РФ з приводу повномасштабного вторгнення держави-агресора на українську територію відбудеться у понеділок, 7 березня. Про це у своєму Facebook повідомив голова парламентської фракції "Слуга народу", член української делегації Давид Арахамія.

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"Третій раунд переговорів відбудеться у понеділок", — йдеться у пості політика.

У коментарі "Країні" Арахамія уточнив, що зустріч знову відбудеться на українсько-білоруському кордоні.

Нагадаємо, раніше радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк, який також перебуває в українській делегації, повідомляв, що наступна зустріч може відбутися у суботу-неділю, 5-6 березня, а для проведення переговорів Україна перебуває на "прямому зв'язку" з представниками держави-агресора.

Раніше інший радник голови ОП Олексій Арестович за підсумками переговорів 4 березня повідомив про те, що РФ знизила вимоги до України для закінчення повномасштабної війни і про "денацифікацію" держави вже не йдеться. Водночас українська сторона вимагає припинення вогню, оголошення перемир'я та організацію гуманітарних коридорів для вивезення мешканців із зруйнованих або постійно обстрілюваних населених пунктів.

Раніше ЗМІ повідомляли, що співробітники Служби безпеки України вбили члена першої української делегації на переговорах із РФ у Гомелі Дениса Кірєєва. Імовірно, його підозрювали в державній зраді.