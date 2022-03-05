СБУ вбили члена української делегації у Гомелі Дениса Кірєєва, — ЗМІ

Банкір Денис Кірєєв брав участь у першому раунді переговорів із РФ, хоча не був зазначений Офісом президента України.

Співробітники Служби безпеки України вбили під час затримання члена першої української делегації на переговорах у Гомелі Дениса Кірєєва. Про це повідомляє видання "Обозреватель", посилаючись на власні джерела.

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Передбачається, що банкіра Дениса Кірєєва підозрювали у державній зраді. Видання "Українська правда" за словами джерел серед силовиків та політиків повідомляє: у СБУ були докази проти підозрюваного, включаючи записи телефонних розмов.

За даними "5 каналу", ще у липні 2020-го українські правоохоронці відкрили проти нього кримінальне провадження про можливу роботу на спецслужби РФ. Автори розслідування стверджують, що Денис Кірєєв кілька разів на рік їздив до Росії, де міг спілкуватися з кураторами.

Офіс президента не вказав ім'я Дениса Кірєєва у списку учасників делегації, яка провела переговори з Росією у місті Гомель 28 лютого, проте на опублікованих фото його можна побачити з боку української делегації. За столом чоловік сидів поруч із народним депутатом Рустемом Умеровим.

[ + – ] Денис Кірєєв на переговорах у Гомелі 28 лютого

Народний депутат Олександр Дубинський у своєму телеграм-каналі Dubinsky.pro назвав Дениса Кірєєва людиною братів Сергія та Андрія Клюєвих. За його інформацією, з 2006 по 2008 рік Денис Кірєєв працював заступником гендиректора "СКМ Фінанс", після чого перейшов до австрійської компанії GROUP SLAV AG, пов'язаної з Клюєвими. Крім того, з 2006 по 2012 роки входив до Наглядової Ради "Укрексімбанку", а з 2010 до 2014 року займав позицію першого заступника Голови Правління Ощадбанку "за квотою Клюєвих".

3 березня пройшов другий раунд переговорів між Україною та Росією. Фокус розбирався, яких успіхів досягли перемовники і чого чекати далі. Одним із головних досягнень стала домовленість про організацію гуманітарних коридорів на території України.

Як писали раніше, Росія на другому раунді переговорів наполягала на визнанні Криму територією РФ, а також визнанні "ЛДНР" у межах Донецької та Луганської областей. Крім того, вимагали демілітаризації України.

4 березня президент РФ Володимир Путін назвав час проведення третього раунду переговорів. За його словами, сторони матимуть змогу зустрітися для обговорення ситуації вже наприкінці тижня. Радник Офісу президента України також припустив, що переговори можуть відбутися 5 чи 6 березня.