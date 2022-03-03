Українська делегація вилітає на другий етап переговорів — Арахамія (фото)

Російська сторона наполягає на визнанні Криму територією РФ і незалежності "Л/ДНР".

Українська делегація вилітає на другий етап переговорів, які мали відбутися на території Білорусі в Біловезькій Пущі, повідомляє у Facebook голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

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"За дві години стартуємо", — написав він.

Виходячи з його слів, мінімальні вимоги з української сторони на переговорах полягатимуть у наданні гуманітарних коридорів для біженців.

Як повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО, позиція Росії в цих переговорах має вкрай дивний вигляд із огляду на кількість втрат ЗС РФ у живій силі й техніці.

У другому раунді Росія наполягає на:

визнанні Криму територією Російської Федерації;

визнанні так званих "Л/ДНР" у межах Донецької та Луганської областей;

вирішенні завдань щодо "демілітаризації та денацифікації української держави"

Прогнозуючи результати другого етапу переговорів, заступник міністра закордонних справ Польщі Марцін Пшидач припустив, що сторони домовляться про тимчасове припинення вогню.

"Слід знати, що українці точно не здадуться, не приймуть місцями абсурдні очікування, що Україна демілітаризується, капітулює та прийме російське панування", — переконаний глава МЗС.

Однак особливого оптимізму Пшидач не висловив і сказав, що на цьому переговорному етапі Росія навряд чи призупинить воєнну операцію. За його словами, є відомості, що РФ перекидає більше підрозділів, нову техніку, артилерію в бік України.

Раніше повідомлялося, що Росія готова домовлятися з Україною й обговорювати питання гарантій безпеки з Володимиром Зеленським. Як заявив глава МЗС РФ Сергій Лавров, російські вимоги до України не можна кваліфікувати як її капітуляцію, оскільки Москва пропонує домовлятися.

Як заявив керівник фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, другий раунд переговорів між Україною та Росією відбудеться не в Біловезькій пущі. Нардеп сказав, що всі деталі він повідомить пізніше.