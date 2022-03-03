Украинская делегация вылетает на второй этап переговоров, — Арахамия (фото)

Российская сторона настаивает на признании Крыма территорией РФ и независимости "Л/ДНР".

Украинская делегация вылетает на второй этап переговоров, которые должны были состояться на территории Беларуси в Беловежской Пуще, сообщает в Facebook глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

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"Через два часа стартуем", — написал он.

Исходя из его слов, минимальніе требования с украинской стороны на переговорах будут заключаться в предоставлении гуманитарных коридоров для беженцев.

Как сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО, позиция России в этих переговорах выглядит крайне странной, учитывая количество потерь ВС РФ в живой силе и технике.

Во втором раунде Россия настаивает на:

признание Крыма территорией Российской Федерацией;

признание так называемых "Л/ДНР" в пределах Донецкой и Луганской областей;

решение задач по "демилитаризации и денацификации украинского государства"

Прогнозируя результаты второго этапа переговоров, заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач предположил, что стороны договорятся о временном прекращении огня.

"Следует знать, что украинцы точно не сдадутся, не примут местами абсурдных ожиданий, что Украина демилитаризуется, капитулирует и принимает российское господство", — убежден глава МИД.

Однако особого оптимизма Пшидач не выразил и сказал, что на данном переговорном этапе Россия вряд ли приостановит военную операцию. По его словам, есть сведения, что РФ перебрасывает больше подразделений, новую технику, артиллерию в сторону Украины.

Ранее сообщалось, что Россия готова договариваться с Украиной и обсуждать вопрос гарантий безопасности с Владимиром Зеленским. Как заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Российские требования к Украине нельзя квалифицировать как ее капитуляцию, поскольку Москва предлагает договариваться".

Как заявил руководитель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, второй раунд переговоров между Украиной и Россией состоится не в Беловежской пуще. Нардеп сказал, что все детали он сообщит позже.